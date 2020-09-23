به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۰۰ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی با تشکیل کمیسیون ویژه مصون سازی کشور از تحریم‌ها (کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها) مخالفت کردند.

روح الله متفکر آزاد با اشاره به اینکه در این هفته شاهد حرکت دشمن در سازمان ملل برای فعال کردن مکانیزم‌هایی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران بودیم، گفت: دشمن از هیچ تلاشی در این سال‌ها برای اعمال فشار علیه ما مضایقه نکرده و تا هرجایی که توانسته فشار وارد کرده است.

وی بیان کرد: دوران دور زدن تحریم‌ها تمام شده و به اعتقاد کارشناسان، باید ایران را در مقابل تحریم‌ها مصون کرد تا امکان اعمال فشار از دست دشمنان خارج شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این دیدگاه برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مصون سازی کشور مقابل تحریم‌ها است و ما باید بتوانیم از تحریم‌ها به عنوان یک فرصت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنیم.

متفکر آزاد با بیان اینکه ۲۵ کشور به مدل‌های مختلف در دنیا تحریم شده‌اند، گفت: البته تحریم‌ها با یک مدل انجام نشده و همه کشورها برای خروج از تحریم هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنند اما می‌توان از این موضوع استفاده کرد. ۸۵ درصد تجارت ما از طریق کشورهای همسایه انجام می‌شود و ۲ میلیارد نفر جمعیت تحریم شده در دنیا وجود دارد که می‌توان از آن به عنوان یک پایگاه در دنیا استفاده کرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل این کمیسیون مغایرتی با عملکرد دیگر کمیسیون‌ها در مجلس ندارد و بخشی از کار کمیسیون ویژه، مصون سازی کشور از تحریم‌ها، دیپلماسی و بخش‌های دیگر فرهنگی و سیاسی است.