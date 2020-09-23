نسبت به اربعین بی توجه نیستیم اما به فکر سلامت زائرانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین گردهمایی ملی فعالان مردمی عرصه اربعین (هیأت‌ها، مواکب، کاروان‌ها و مبلغان) و پنجمین همایش هیأت‌های فعال در عرصه اربعین عصر روز گذشته، به صورت مجازی با استفاده از بسترهای رسانه‌ای برگزار شد.

ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق در ابتدای این مراسم گفت: امسال بر خلاف علاقه و میل قلبی و تلاش قابل توجه مسئولان ایران، دولت عراق به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا مصوبه‌ای را به تصویب رساند که زائران خارجی عراق را نپذیرد هر چند اربعین در عراق برگزار می‌شود و مردم از شهرهای دورتر از کربلا از اکنون پیاده‌روی اربعین را آغاز کرده‌اند.

وی اضافه کرد: برای زائران غیرعراقی و زائران ایرانی این تصمیم گرفته شده که زائران را نپذیرند و در این راستا از طرف مسئولان عراقی از ما عذرخواهی شده است و امیدواریم زائران نیز این شرایط را درک کنند و با وجود عشق و علاقه خود به اربعین، تابع قوانین باشند.

سفیر ایران در عراق گفت: سال گذشته بیش از سه و نیم میلیون زائر از ایران وارد عراق شد و عراقی‌ها با عظمت و شکوه قابل توجهی از زائران میزبانی کردند و دو ماه قبل از اربعین هماهنگی‌ها انجام شد و زائران به سلامت به کشور برگشتند، تصمیم امسال نیز جنبه سیاسی و غیره ندارد و فقط برای سلامت زائران به ویژه زائران ایرانی گرفته شده است به همین علت خواهشمندیم مردم نه فقط به سمت مرز بلکه به سمت استان‌های مرزی نیز حرکت نکنند.

وی با بیان اینکه اربعین امسال باید در استان‌های مختلف کشور ایران دنبال شود، عنوان کرد: امسال در عراق شرایط میزبانی از زائران وجود ندارد و همگان باید این موضوع را درک کنند.

مسجدی با تاکید بر اینکه روابط دوستانه‌ای میان عراق و ایران وجود دارد، گفت: ایران و عراق با یکدیگر پیوسته بوده و ارتباطات بسیار نزدیک است و ارتباطات به دولت‌ها محدود نمی‌شود به همین علت مردم عراق علاقه‌مند میزبانی از زائران ایرانی هستند درحالی‌که شرایط زائر عراقی با زائر غیر عراقی متفاوت است. مردم شریف ایران و دست‌اندرکاران اربعین باید قانون‌پذیری و نظم‌پذیری داشته باشند چراکه این موضوعات همانند زیارت اربعین حسینی از اهمیت بسیاری برخوردار است و ما نباید قانون‌شکنی داشته و کار اشتباهی را انجام دهیم.

سفیر ایران در عراق با تاکید بر اینکه شرایط کرونا در عراق مطلوب نیست، تصریح کرد: کسی نسبت به حماسه اربعین و زیارت امام حسین (ع) بی‌توجه و غافل نیست بلکه ما به فکر سلامت زائران هستیم و نگرانیم خدایی نکرده زائران با مشکلات جدی مواجه شوند.

در ادامه مراسم، حسین یکتا با بیان اینکه امسال رزمایش اربعین شکل متفاوتی به خود گرفته است، اظهار کرد: امسال در رزمایش مواسات برای مبارزه با کرونا و خسارت‌های ناشی از آن، هیأت‌های مذهبی به میدان آمده و اتفاقات متفاوت و منحصر به فردی را رقم زدند.

وی اضافه کرد: نیروهای هیأتی همیشه پای کار انقلاب و نظام هستند و معرکه دیدنی را به پا می‌کنند و اربعین امسال نیز انتظار می‌رود که باری دیگر در اربعین شاهد معرکه‌آفرینی هیأت‌های مذهبی باشیم.

یکتا با اشاره به اینکه وضعیت بیماری کرونا، امکانات حوزه درمان و شرایط بهداشتی در عراق مطلوب نیست، عنوان کرد: در داخل کشور نیز شرایط نسبت به ماه‌های اخیر دشوارتر شده و همه بیماری را احساس می‌کنیم به همین علت امسال بر خلاف سال‌های گذشته نمی‌توانیم حضور گسترده خود را در عراق رقم بزنیم.

عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار وی یادآور شد: بر اساس هم‌اندیشی که با موکب‌داران و هیأت‌های مذهبی در استان‌های مختلف داشته‌ایم امسال باید از فرصت اربعین به صورت متفاوت‌تری بهره‌مند شویم تا باب معرفت و رحمت حق برای ما باز شود.

یکتا بر لزوم تشکیل مجمع ملی فعالان مردمی اربعین تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم این مجمع را در اسرع وقت تشکیل داده و بتوانیم در هنگام بحران در میدان حضور یافته و مشکلات مردم را رفع کنیم همانطور که در سرپل‌ذهاب، کرمانشاه و بحران کرونا شاهد نقش‌آفرینی هیأت‌های مذهبی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه ۲۰ نوع خدمت در مجمع ملی فعالان مردمی اربعین برای هیأتی‌ها درنظر گرفته شده است، عنوان کرد: همه آمده‌اند تا به فرمان امام و ولی خود عمل کنند و این رزمایش اربعین تجلی آماده‌باش دستگاه‌ها و مردم برای سربازی در رکاب امام زمان (عج) است و امیدواریم به‌زودی مشاهده کنیم که هزاران هیأت دست در دست یکدیگر حرکت‌های بزرگی را در بخش‌های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی رقم زده‌اند.

عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار با اشاره به اینکه زیارت‌های اربعین با شکوهی را هیأتی‌ها در شهرهای مختلف رقم خواهند زد، عنوان کرد: با هماهنگی رسانه ملی این زیارت‌های اربعین رسانه‌ای خواهد شد تا صبح اربعین با زیارت اربعین آغاز شود.

وی بر استمرار حرکت جهادی کمک‌رسانی هیأت‌های مذهبی تاکید و مطرح کرد: اکنون با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی برخی از مردم، مواکب می‌توانند کمک‌های خیرین و زائران سال‌های گذشته اربعین را جمع‌آوری کرده و در میان نیازمندان بسته‌های معیشتی را توزیع کنند هر چند در این راستا باید در شهرها و استان‌ها سازماندهی‌های مورد نیاز انجام شود تا این کار به درستی و مطلوب انجام شود. دستگاه‌های دولتی و مردم همگی توفیق خدمت داشته و در حسرت خدمت به حماسه اربعین هستند اما امسال شرایط متفاوتی است و ما نباید به بهانه کاری کنیم که دشمنان از اقدام ما سو استفاده کنند.

یکتا از فشارهای داخلی و خارجی برای ضربه زدن به مردم ایران اسلامی یاد و تاکید کرد: ما باید با وحدت، هماهنگی و هم‌افزایی و زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته در جبهه فرهنگی انقلاب برای شبکه‌سازی فراهم کرده‌ایم بتوانیم یک حرکت مهم و تاثیرگذار را رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه نظر لطف رهبری نسبت به یادگاران دفاع مقدس همیشه قابل مشاهده بوده است، گفت: تقریظ رهبری به کتاب مربع‌های قرمز عنایت شهدا بود هرچند ما هر آنچه داریم را نیز مدیون شهدا و نیروهای انقلابی که بعد از دفاع مقدس نام شهدا را زنده نگه داشتند هستیم.

مسئول جمعیت مردمی امام رضایی‌ها، اخلاص را یکی از ویژگی‌های مورد نیاز هیأتی‌ها دانست و گفت: اگر ما با باور به وعده الهی در مسیر درست گام برداریم و به رضای خداوند راضی باشیم به نتیجه خواهیم رسید.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین داوود صالحی با بیان اینکه اربعین امسال حضور در عراق به صورت کامل منتفی است، اظهار کرد: بر اساس روایات زیارت در هنگام خروج از منزل به نیت زیارت، آغاز می‌شود به همین علت ما اربعین را تعطیل نمی‌دانیم چراکه امکان نرفتن به عراق مساوی با تعطیلی اربعین نیست؛ در دوران رژیم صدام نیز راه کربلا بسته شد اما مردم با نام یا حسین (ع) مقابل ظالم حضور یافته و مبارزه کردند.

وی اضافه کرد: امسال اربعین باید با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود هر چند امکان نداریم تا عراق برویم اما می‌توانیم در شهر خود از خانه خارج شویم و به مکان‌هایی که مراسم‌های اربعین برگزار می‌شود برویم.

صالحی بابیان اینکه امسال نیز در اربعین متوقف نبوده و با حرکت‌های مختلف، خود را به امام حسین (ع) اثبات می‌کنیم، عنوان کرد: هیأت‌های مذهبی بسترها و امکاناتی را برای پیاده‌روی اربعین درنظر گرفته‌اند که امسال این ظرفیت‌ها باید در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد و به اسم امام حسین (ع) نیز می‌توانیم در مرحله نخست به دنبال کمک به نیازمندان باشیم.

وی از آغاز پویش یا ساقی‌العطاشا ۲ به‌منظور آبرسانی به مناطق محروم کشور به همت جامعه ایمانی مشعر یاد کرد و گفت: با هر ۵۰ هزار تومان یک متر آب لوله‌کشی به روستاها نزدیک‌تر می‌شود؛ امثال این پویش‌ها باید در اربعین امسال به صورت پررنگ‌تر دیده شود.هیأتی‌های مذهبی می‌توانند از فرصت اربعین برای رفع مشکلات مردم در مناطق محروم کشور استفاده کنند و در این راستا می‌توانند از ظرفیت یکدیگر بهره‌مند شوند.

صالحی با بیان اینکه عراقی‌ها نیز از حضور نداشتن زائران ایرانی در عراق ناراحت هستند، عنوان کرد: امیدواریم با رفع مشکلات و شرایط موجود، بتوانیم به توفیق زیارت امام حسین (ع) برسیم.