به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بستری شدن حجت‌الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی به علت ابتلاء به ویروس کرونا در یکی از بیمارستان‌های تهران، کانال رسمی این استاد اخلاق شهر تهران صبح امروز چهارشنبه با صدور پیامی آخرین وضعیت وی را اعلام نمود.

در این پیام آمده است: «ضمن سپاس و تشکر از پیگیری و اظهار لطف و محبت همه بزرگواران نسبت به وضعیت جسمی حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی، به اطلاع می‌رساند با عنایات خداوند متعال، و توسل مؤمنین به آستان اهل بیت علیهم السلام، و تلاش کادر درمان و پزشک محترم، حال عمومی ایشان مساعد است و بحمدالله روند درمانی رو به بهبود است.

جهت شفاء کامل ایشان و کلیه بیماران مبتلا به کرونا، درخواست دعاء و توسل داریم.»