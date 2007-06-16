اولین نشست همایش دانشگاه و دفاع مقدس در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، دکترمحمد مهدی بذر افشان ظهر امروز در اولین جلسه کمیته دانشگاهیان در مشهد افزود : ازجمله اهداف کمیته ترویج فرهنگ مقاومت ایثار جهاد و شهادت می توان به شناسایی ، حفظ و بهره برداری از آثار و اسناد دوران دفاع مقدس در دانشگاه ها ، ترویج تاریخچه و نقش دانشگاه ها در دوران دفاع مقدس ، نشر دستاوردهای دفاع مقدس و پاسخگویی به شبهات دفاع مقدس در دانشگاه ها اشاره کرد.

معاون دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد : اجرایی نمودن فرمایشات و تدابیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ایجاد هماهنگی بین دانشگاه ، سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله اهداف این نهاد است .

وی با توجه به نقش و وظایف دانشگاه در این خصوص اظهار داشت : شناسایی و جمع آوری و تدوین مبانی فرهنگی و حماسی دانشگاهیان در دوران دفاع مقدس به منظور الگوسازی و انتقال به نسل های آینده دانشگاه ها ، کمک و حمایت علمی وپژوهشی نسبت به انتشار دایره المعارف تدوین تاریخ جنگ تحمیلی ، روزشمار جنگ و جغرافیای جنگ از جمله کارهای در دست اجراست.

بذرافشان تصریح کرد : برگزاری جشنواره و یادواره ها با همکاری و مشارکت نیروهای مسلح و سایردستگاه های اجرایی ، ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی مشترک با هدف حفظ آثار و نشر ارزش های فرهنگ دفاع مقدس ، تشکیل کارگروه ها و غیره با مشارکت نهادها و سازمان های ذیربط از جمله وظایف کمیته دانشگاهیان است .

سید محمد طالبیان معاون پژوهشی کنگره سرداران 23 هزارشهید استان های خراسان نیز در این همایش گفت : براساس برنامه ریزی های انجام شده کنگره سرداران 23 هزار شهید استان های خراسان هر10 سال یکبار باید صورت گیرد که ما امسال همه آنچه در برگزاری این کنگره لازم است را پیش بینی و فراهم آورده ایم.

وی در خصوص برگزاری این کنگره افزود : چهار کار را در طی 6 جلسه برنامه ریزی انجام داده ایم که می توان به مقالات زیادکارشده وارزیابی شده منتخب دردوجلد ؛ پایان نامه ها و دخالت آنها براساس سرفصل های تهیه شده و به تصویب رسیده به دانشگاهها ، نظر سنجی قبل و بعد ازبرگزاری کنگره و پیشنهاد واحد درسی در خصوص شهید و شهادت و ایثارگری در شورای فرهنگی و دو واحد درسی اختیاری به سراسر دانشگاه های کشور اشاره کرد.

همایش مجموعه مقالا ت برگزیده دانشگاه و دفاع مقدس با همکاری نهادهایی ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس ، کنگره بزرگداشت سرداران بیست و سه هزار شهید استان خراسان رضوی ، معاونت پژوهشی و تبلیغات ، بسیج اساتید ، صدا و سیما و بسیج دانشجویی خراسان صورت می گیرد.