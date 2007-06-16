اولین نشست همایش دانشگاه و دفاع مقدس در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، دکترمحمد مهدی بذر افشان ظهر امروز در اولین جلسه کمیته دانشگاهیان در مشهد افزود : ازجمله اهداف کمیته ترویج فرهنگ مقاومت ایثار جهاد و شهادت می توان به شناسایی ، حفظ و بهره برداری از آثار و اسناد دوران دفاع مقدس در دانشگاه ها ، ترویج تاریخچه و نقش دانشگاه ها در دوران دفاع مقدس ، نشر دستاوردهای دفاع مقدس و پاسخگویی به شبهات دفاع مقدس در دانشگاه ها اشاره کرد.
معاون دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد : اجرایی نمودن فرمایشات و تدابیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ایجاد هماهنگی بین دانشگاه ، سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله اهداف این نهاد است .
وی با توجه به نقش و وظایف دانشگاه در این خصوص اظهار داشت : شناسایی و جمع آوری و تدوین مبانی فرهنگی و حماسی دانشگاهیان در دوران دفاع مقدس به منظور الگوسازی و انتقال به نسل های آینده دانشگاه ها ، کمک و حمایت علمی وپژوهشی نسبت به انتشار دایره المعارف تدوین تاریخ جنگ تحمیلی ، روزشمار جنگ و جغرافیای جنگ از جمله کارهای در دست اجراست.
بذرافشان تصریح کرد : برگزاری جشنواره و یادواره ها با همکاری و مشارکت نیروهای مسلح و سایردستگاه های اجرایی ، ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی مشترک با هدف حفظ آثار و نشر ارزش های فرهنگ دفاع مقدس ، تشکیل کارگروه ها و غیره با مشارکت نهادها و سازمان های ذیربط از جمله وظایف کمیته دانشگاهیان است .
وی در خصوص برگزاری این کنگره افزود : چهار کار را در طی 6 جلسه برنامه ریزی انجام داده ایم که می توان به مقالات زیادکارشده وارزیابی شده منتخب دردوجلد ؛ پایان نامه ها و دخالت آنها براساس سرفصل های تهیه شده و به تصویب رسیده به دانشگاهها ، نظر سنجی قبل و بعد ازبرگزاری کنگره و پیشنهاد واحد درسی در خصوص شهید و شهادت و ایثارگری در شورای فرهنگی و دو واحد درسی اختیاری به سراسر دانشگاه های کشور اشاره کرد.
همایش مجموعه مقالا ت برگزیده دانشگاه و دفاع مقدس با همکاری نهادهایی ازجمله دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، بنیاد حفظ آثار و نشرارزش های دفاع مقدس ، کنگره بزرگداشت سرداران بیست و سه هزار شهید استان خراسان رضوی ، معاونت پژوهشی و تبلیغات ، بسیج اساتید ، صدا و سیما و بسیج دانشجویی خراسان صورت می گیرد.
نظر شما