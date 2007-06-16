ترکیب تیم فوتبال"ب" ایران مقابل عراق مشخص شد

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار افتتاحیه مسابقات فوتبال غرب آسیا از ساعت 17 به وقت محلی(30/17 به وقت تهران) در ورزشگاه 15 هزار نفره ملک عبدالله شهرامان برگزارخواهد شد و تیم ایران(قهرمان دوره گذشته این رقابتها) به مصاف تیم ملی فوتبال عراق می رود.



تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار امروز با لباس های یکدست سفید و با ترکیب : حسن رودباریان، شیث رضایی ، جلال حسینی ، مجتبی شیری، فرزاد آشوبی ، هاشم بیک زاده ، کیانوش رحمتی ، ایمان مبعلی ، حسین بادامکی ، امیر شاپورزاده و مهدی رجب زاده به میدان خواهد رفت .



بدنبال تغییربرنامه مسابقات فوتبال غرب آسیا ، تیم فوتبال "ب" کشورمان در دومین دیدارخود روزچهارشنبه 30 خرداد ماه با تیم فلسطین دیدارمی کند . پیش از این قرار بود این دیدار روز دوشنبه 28 خرداد ماه برگزار شود .



مسابقات فوتبال غرب آسیا با شرکت 6 تیم این منطقه برگزارمی شود که تیم ملی فوتبال کشورمان درمرحله مقدماتی این رقابتها درگروه A با تیم های عراق و فلسطین همگروه است . درگروه B این رقابتها نیزتیم های اردن، لبنان و سوریه حضور دارند.



تیم های اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 70، 40 و 20 هزاردلارجایزه دریافت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال کشورمان سابقه دوبارقهرمانی دراین مسابقات را درکارنامه خود دارد .



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