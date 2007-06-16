  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۱۴

ترکیب تیم فوتبال"ب" ایران مقابل عراق مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال"ب" ایران مقابل عراق مشخص شد

ترکیب تیم فوتبال "ب" ایران در دیدار افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا مقابل تیم ملی عراق مشخص شد.

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار افتتاحیه مسابقات فوتبال غرب آسیا از ساعت 17 به وقت محلی(30/17 به وقت تهران) در ورزشگاه 15 هزار نفره ملک عبدالله شهرامان برگزارخواهد شد و تیم ایران(قهرمان دوره گذشته این رقابتها) به مصاف تیم ملی فوتبال عراق می رود. 

تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار امروز با لباس های یکدست سفید و با ترکیب : حسن رودباریان، شیث رضایی ، جلال حسینی ، مجتبی شیری، فرزاد آشوبی ، هاشم بیک زاده ، کیانوش رحمتی ، ایمان مبعلی ، حسین بادامکی ، امیر شاپورزاده و مهدی رجب زاده به میدان خواهد رفت .

بدنبال تغییربرنامه مسابقات فوتبال غرب آسیا ، تیم فوتبال "ب" کشورمان در دومین دیدارخود روزچهارشنبه 30 خرداد ماه با تیم فلسطین دیدارمی کند . پیش از این قرار بود این دیدار روز دوشنبه 28 خرداد ماه برگزار شود .

مسابقات فوتبال غرب آسیا با شرکت 6 تیم این منطقه برگزارمی شود که تیم ملی فوتبال کشورمان درمرحله مقدماتی این رقابتها درگروه A با تیم های عراق و فلسطین همگروه است . درگروه B این رقابتها نیزتیم های اردن، لبنان و سوریه حضور دارند.

تیم های اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 70، 40 و 20 هزاردلارجایزه دریافت خواهند کرد. تیم ملی فوتبال کشورمان سابقه دوبارقهرمانی دراین مسابقات را درکارنامه خود دارد .
کد مطلب 503120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها