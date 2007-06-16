به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد با بیان اینکه اجرای این خط به دلیل نیاز مبرم استان خوزستان و به ویژه شهرستان اهواز به برق در اولویت قرار گرفته بود، افزود: این خط که از نوع 400 کیلوولت است، توان انتقال 800 مگاوات بار از نیروگاه مسجد سلیمان به پست اهواز 2 را دارد.

بهزاد با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این خط انتقال از آبان ماه سال گذشته آغاز شده بود، اظهار داشت: به دلیل اولویت ، پروژه با سرعت فراوان پیگیری شد و در نهایت در کمتر از 8 ماه عملیات اجرایی آن به پایان رسید که با توجه به مشکلات و سختی های اجرایی خطوط انتقال، زمانی بسیار کوتاه ، بی نظیر و نشان توانمندی متخصصان و دست اندرکاران است.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران یادآور شد: این طرح بخشی از برق تولیدی نیروگاه مسجد سلیمان را به پست اهواز2 در نزدیکی شهر اهواز منتقل می کند.

بهزاد با اشاره به اینکه برای اجرای سریع تر، خط انتقال مسجد سلیمان - اهواز به سه بخش تقسیم و هر بخش به یک پیمانکار سپرده شده بود، اضافه کرد: با اقدام های صورت گرفته زمان اجرای این طرح حدود دو سال کاهش یافت که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

وی ادامه داد: این خط انتقال باید در طول 3 سال انجام می شد اما با تلاش های فراوان همه دست اندرکاران زمان اجرای آن تنها 8 ماه به طول انجامید.

مدیر عامل سازمان توسعه برق ایران تصریح کرد: صد درصد تجهیزات به کار رفته و همه عملیات اجرایی و خدمات مهندسی این طرح توسط سازندگان و پیمانکاران ایرانی انجام شده است.

بر پایان این گزارش، مجری طرح خطوط انتقال سازمان توسعه برق ایران نیز در این زمینه با اشاره به این که انتقال مسجد سلیمان - اهواز با طول 113 کیلومتر از نوع 400 کیلوولت است، خاطرنشان کرد: برای احداث این خط انتقال در مجموع 295 برج نصب شده است.

مجری طرح خطوط انتقال با بیان اینکه این خط انتقال تک مداره و با باندل سه سیمه است، اضافه کرد: در حدود 40 درصد از این طرح باید در مناطق کوهستانی و باقیمانده آن در جلگه خوزستان اجرا می شد که به میزان سختی کار می افزود:

میزان برق مصرفی استان خوزستان در زمستان سال گذشته معادل 2300 مگاوات بود که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته این میزان در تابستان این میزان به 5300 مگاوات افزایش خواهد یافت. به این ترتیب این استان با 3 هزار مگاوات افزایش از رشدی معادل 7/13 درصد برخوردار است.