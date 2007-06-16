سهم جهانی فرش ایران باید حفظ شود / بازاریابی مهم ترین اولویت برای بازیافتن جایگاه فرش ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، حسین پرده شناس عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود : حضور قوی ایران در بازارهای جهانی فرش دستباف در سال های گذشته، کشورهای ترکیه ، چین، هندوستان، پاکستان را به فکر کپی برداری از طرح های این دست ساخته بشری انداخت.

وی تصریح کرد : بی گمان یکی از دلایل کاهش فروش فرش ایران در دهه اخیر را می توان ارائه فرشهای دستباف این کشورها با قیمتی ارزانتر در بازارهای جهانی یاد کرد. وظیفه خطیر دولتمردان ایران برای سیاست گذاری در حفظ و نگهداری سهم بازار جهانی فرش دستباف ایران هم اکنون مشخص تر و از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مدیر اجرایی دومین نمایشگاه فرش دستباف خراسان خاطرنشان کرد : استاندارد سازی تولید فرش، ثبوت رنگها، شناسنامه دار کردن تولیدات و استفاده و بکارگیری آخرین فنون معرفی و بازاریابی این محصول ارزشمند از مهمترین اولویت های برنامه ریزی برای حفظ موقعیت ایران نسبت به سایر رقبایش است .

وی یادآور شد : بشر از زمانی که خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگی روزمره را احساس نمود به فکر داشتن منسوجی بود تا او را در برابر سرما و سختی زمین محافظت نماید. پشم و موی حیواناتی نظیر گوسفند، اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود و متعاقبا پوست این حیوانات اولین زیرانداز یا به عبارت دیگر فرش منسوج بود.

پرده شناس اظهار داشت : به دنبال تحول و پیشرفت در زندگی ، بشر آموخت که می تواند با در هم نمودن و فشردن الیاف پشم ، زیراندازی ضخیم تر و گرم تر به نام نمد تهیه نماید.

وی ادامه داد : متعاقبا با فراگیری فنون ریسندگی و تابندگی ، نخ های پشمی را تولید نمود و برای اولین بار با ادغام رشته نخهای افقی و عمودی نخ های پشم، گلیم را ابداع کرد و این سرآغازی بود برای ابداع فرش گره دار یا پرزدار که هنر و فنی پیشرفته تر بود.

مدیر اجرایی دومین نمایشگاه فرش دستباف خراسان افزود : تاکنون تاریخ دقیق این ابداعات برای ما مشخص نشده است، اما در میان فرش های گره دار قدیمی ترین یافته ، متعلق به حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح است . این فرش که به دلیل محل یافتن آن در اعماق یخ های دره های پازیریک با نام فرش پازیریک شهرت جهانی یافته، توسط سرگئی رودنکو، باستان شناس معروف روس کشف شده است .

وی عنوان کرد : تمامی نقش و نگارهای موجود بر روی این فرش مشابهت فراوانی با نگاره ها و حجاری های کاخ تخت جمشید در ایران دارد. این شباهت به اندازه ای است که کاشف آن در اولین دقایق اکتشاف در سال 1947 میلادی اظهار کرده است که "تخت جمشید را به یاد می آورد"

مدیر اجرایی دومین نمایشگاه فرش دستباف خراسان تاکید کرد: به غیر از فرش پازیریک که تقریبا سالم ترین فرش است که از گذشته های بسیار دور به زمان ما رسیده ، پاره فرش هایی نیز چه در ایران و چه در خارج از آن کشف شده که مشهورترین آنها قطعات کشف شده در اکتشافات شهر قومس در نزدیکی دامغان و همچنین قطعات کشف شده در شهر سوخته سیستان می باشند.

پرده شناس متذکر شد : در دومین نمایشگاه بزرگ فرش دستباف بیش از 50 شرکت کننده داخلی در فضایی بالغ بر پنج هزار مترمربع حضور دارند که بیش از 85 درصد شرکت کنندگان، تاجران، اصناف، اتحادیه ها و تعاونی های تولیدی استان خراسان هستند.

وی بیان داشت : در این نمایشگاه فرش هایی با طرح های مشهد، افشان، مود، کاشمر، نائین، قوچان زیرخاکی، بلوچ، تبریز، یزد، اصفهان، کاشان و تابلو فرش های نفیس و گلیم در اندازه ها و نقوش مختلف در معرض دید عموم قرار می گیرند.

بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف شرق کشور از 29 خردادماه سال جاری به مدت پنج روز در مشهد برگزار می شود .