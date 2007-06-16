به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر نخستین جشنواره فرهنگی هنری و اطلاع رسانی 44 اعلام کرد این جشنواره با هدف اطلاع رسانی و آموزش سیاست های اصل 44 مفاهیم اقتصادی، بورس، سهام داری و خصوصی سازی در این سه بخش برگزار می شود.

آثار رسیده متناسب با اهداف این جشنواره در هشت رشته مقاله و تحقیق، شعر و داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، فیلم کوتاه، عکس، کاریکاتور، طراحی و نقاشی طبقه بندی می شوند. علاقمندان می توانند همزمان با ارسال آثار فرهنگی هنری خود به همراه خانواده به صورت رایگان در جشن های آشنایی با خصوصی سازی شرکت کنند.

دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری اطلاع رسانی 44 با شماره های 66066802 و 66016991 برای اطلاعات بیشتر در خدمت علاقمندان است.