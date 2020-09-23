واژگونی یک تانکر حامل سوخت در نیجریه / ۲۳ تن قربانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روز چهارشنبه در بزرگراه لاکوجا- آبوجای نیجریه یک تانکر حامل سوخت به دلیل از دست دادن کنترل با ده دستگاه خودرو و موتورسیکلت برخورد کرد. در پی این برخورد، تانکر حامل سوخت واژگون و سپس طعمه حریق شد.

بنا به گزارش رسانه‌های محلی، این تانکر بر روی یک دستگاه خودرو که حامل اعضای یک خانواده بود، واژگون شد که در پی آن، تمام اعضای این خانواده جان خود را از دست دادند.

مقامات محلی نیجریه تأیید کردند که ۲۳ تن در این سانحه کشته شدند و تنها یک کودک نجات یافته است.

گفته می‌شود که تمام سرنشینان این وسایل نقلیه کشته شده‌اند.

به گفته سخنگوی دفتر فدرال ایمنی جاده‌های نیجریه، نُه کودک در این سانحه جان خود را از دست داده‌اند.