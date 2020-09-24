به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در آئین بهره برداری از طرح‌های وزارت‌های ورزش و جوانان و میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار داشت: صنایع دستی هم از لحاظ اشتغال و هم از نظر معرفی هنر و فرهنگ ایرانی بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح‌های فروانی در عرصه میراث فرهنگی، گردشگری و ورزشی خواهیم بود. با توجه به اضافه شدن هتل‌ها و موزه‌ها که نشان گر این است که ما حرکت خوبی را در زمینه گردشگری شاهد هستیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما باید بتوانیم از ظرفیت استان‌های مختلف برای توسعه صنعت گردشگری استفاده کنیم که امروز شاهد قدم‌های خوبی در این زمینه هستیم و امیدوارم روز به روز شاهد تحول بیشتری در صنعت گردشگری باشیم.

روحانی درباره افتتاح پروژه‌های ورزشی، گفت: اینکه ما در یک روز قادر هستیم ۳۳۵ پروژه ورزشی را در سراسر کشور افتتاح کنیم، جای خوشحالی دارد و افتخاری برای دولت است.

وی درباره دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس شجاعت را با شهامت و گاهی با شهادت قرین کردند و توانستند در برابر توطئه دشمنان به خوبی ایستادگی و مقاومت کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: بسیار خوشحال هستم که در بیست و پنجمین افتتاح هفتگی، امروز در بخش صنایع دستی، گردشگری و همچنین ورزش و جوانان افتتاح‌هایی را داشتیم که هر دو بخش برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان کرد: ما باید از میراث فرهنگی خود که مربوط به دوران کهن و هزاران سال پیش است، به خوبی حفاظت و همچنین آن را معرفی کنیم و از سوی دیگر مردم جهان را دعوت کنیم تا این آثار بزرگ را ببینند و بدانند که ملت ایران دارای چه سوابق مهمی بوده است.

روحانی افزود: هر چقدر هم درباره تاریخ کتاب خوانده شود، باز هم جای دیدن را نمی‌گیرد. آثار فرهنگی ایران اسلامی بسیار زیبا و سحرانگیز است و مخصوصاً در قطب‌های گردشگری شاهد آثار بسیار خوبی هستیم.

رئیس جمهور گفت: هر کس به ایران می‌آید و به قطب‌های گردشگری ما سفر می‌کند، واقعاً مسحور تمدن ایران بزرگ ما قرار می‌گیرد و جهانیان می‌بینند که این ملت بیش از هفت هزار سال سابقه تاریخی دارد و آثار تمدنی بسیار زیادی در کشورمان وجود دارد.

وی یادآور شد: در طول هفت سال گذشته حرکت بسیار خوبی برای ثبت آثار تاریخی و از سوی دیگر بازگرداندن آثار تاریخی کشورمان از کشورهای مختلف انجام شده که موفقیت بزرگ حقوقی ما در دادگاه‌های بین المللی بوده است.

روحانی با بیان اینکه در این مدت اقدامات بسیار خوبی برای آماده کردن زمینه ورود گردشگران خارجی و همچنین بهره بردن از این ظرفیت‌ها توسط گردشگران داخلی انجام شده است، گفت: امروز شاهد افتتاح‌های متعددی در عرصه گردشگری بودیم و هتل‌ها و تخت‌های بسیار زیادی به افتتاح رسید.

رئیس جمهور ادامه داد: در ساخت هتل در طول هفت سال گذشته ما ۵۰ درصد رشد داشتیم و همچنین در زمینه تخت‌ها نیز ۴۶ درصد رشد داشتیم و همچنین در زمینه جذب گردشگر از ۴ میلیون گردشگر به ۸ میلیون گردشگر رسیدیم.

وی اظهار داشت: اگر امسال ویروس کرونا وجود نداشت و شرایط آماده بود، حتماً گردشگران بیشتری داشتیم اما کرونا مردم ما را در محاصره قرار داده است و نمی‌گذارد مردم به گردشگری خودشان بپردازند و همچنین نمی‌گذارد گردشگر خارجی وارد کشور ما شود که البته برخی گردشگران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وارد کشورمان می‌شوند.

روحانی تاکید کرد: در عین حال این داستان گذرا است و ان شاءالله از این مرحله عبور می‌کنیم و باز هم در سال‌های آینده شاهد توسعه گردشگری و میراث فرهنگی در کشورمان خواهیم بود.

رئیس جمهور درباره ورزش گفت: مساله ورزش هم از جهت سلامت مردم و هم از جهت افتخارات ملی در ورزش‌های قهرمانی برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: شما می‌بینید که ورزش چگونه ملتی را پای تلویزیون میخکوب می‌کند. یک ملت ۸۰ میلیونی در زمان برگزاری مسابقات جهانی و المپیک همه در خانه می‌مانند و شهرها خلوت می‌شود و در این ایام مردم نشاط بسیار زیادی دارند.

روحانی گفت: بر این اساس مساله ورزش حرفه ای و ساخت استادیوم‌ها، هتل‌های ورزشی، پیست‌های مورد نیاز، امکانات و تجهیزات لازم برای آنکه بتوانیم در عرصه ورزش ارتقا پیدا کنیم، امری بسیار مهم است.

رئیس جمهور ادامه داد: زمانی که پرچم جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ورزشی به اهتزاز در می‌آید و نام ایران همه جا مطرح می‌شود و تکنیک و توانمندی ورزشکاران ایرانی به جهانیان نشان داده می‌شود، برای ما بسیار حائز اهمیت است و از آن مهمتر سلامت جوانان و مردم برای ما بسیار مهم است.

وی درباره ورزش بانوان اظهار داشت: ورزش بانوان ما نشان می‌دهد تبلیغاتی که علیه ایران در طول سال‌های گذشته انجام دادند، کاملاً ناروا، ناصحیح و نادرست بوده است. اسلام دین آزادی است و صحنه فعالیت اجتماعی را در چارچوب اخلاق اسلامی برای همه آماده کرده است و بانوان ایرانی در همه جا اعم از علم، دانش، فعالیت سیاسی و اجتماعی می‌توانند فعالیت کنند.

روحانی گفت: در صف همه انتخابات‌ها می‌بینیم بخش بسیار بزرگی و گاهی نیمی از جمعیت را بانوان مان تشکیل می‌دهند. در روزهای ملی و انقلابی و همچنین حوادث می‌بینیم بانوان همانند مردان حضور پیدا می‌کنند و در صحنه ورزش هم شرایط همین گونه است.

رئیس جمهور بیان کرد: زنان ما در مسابقات بین المللی با عفت و حجاب اسلامی شرکت می‌کنند، پرچمدار هستند و قهرمان می‌شوند و برای ما افتخار است که بانوان ایرانی در همه جا دوشادوش مردان برای آبادانی کشورمان تلاش و فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در بسیاری از صنایع دستی زنان ایرانی بسیار فعال هستند و در این زمینه می‌توانند به کشورمان کمک کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی و همچنین نشاط و سلامت جوانان ورزش و گردشگری بسیار حائز اهمیت است. ورزش و گردشگری دو پایه مهمی هستند که می‌توانند نشاط و سلامت را برای ما به ارمغان بیاورند.