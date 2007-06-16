29 سند ، یاداشت تفاهم و توافق همکاری بین ایران و کوبا به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن ، رائول کاسترو ، کفیل رئیس جمهوری کوبا در دیدار با علیرضا طهماسبی با اشاره به مواضع مشترک دو کشور در نفی یکجانبه گرایی و سلطه طلبی قدرت‌های بزرگ ، آمادگی کامل کوبا را برای توسعه همکاریهای اقتصادی ، بازرگانی ، علمی و صنعتی با جمهوری اسلامی ایران اعلام و بر اهمیت همکاریهای چند جانبه در آمریکای لاتین با مشارکت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد .

کفیل رئیس جمهوری کوبا با اشاره به وجود زمینه های مناسب توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور تاکید کرد : همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا نیز باید به اندازه روابط سیاسی گسترش یابد . رائول کاسترو با ابراز خرسندی از افزایش سطح همکاریهای اقتصادی دو کشور از 20 میلیون یورو به 200 میلیون یورو از‌ برنامه ریزی انجام شده برای افزایش تعاملات اقتصادی دوکشور تا سقف 500 میلیون یورو قدردانی کرد.

وزیر صنایع و معادن ایران هم در دیدار با کفیل رییس جمهوری کوبا ،‌ ضمن ابلاغ سلام گرم رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری کوبا ، از مواضع اصولی این کشور در رابطه با حق ایران در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای قدردانی کرد . طهماسبی همچنین برای بهبودی کامل فیدل کاسترو ، رهبر این کشور آرزوی سلامتی نمود.

وزیر صنایع ومعادن کشورمان همچنین با اشاره به نتایج موفق برگزاری دوازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کوبا به زمینه های مساعد ایجاد شده جهت توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور اشاره و با توجه به ظرفیتهای به وجود آمده ، بر ارتقا سطح روابط و همکاریهای اقتصادی و بازرگانی میان دو طرف تاکید و آمادگی شرکتهای ایرانی را برای اجرای طرحها و پروژه های اقتصادی مختلف در کوبا اعلام کرد .

وی با اشاره به آمادگی شرکت‌های ایرانی برای اجرای طرح‌های اقتصادی در کوبا ابراز امیدواری کرد : با نهایی شدن قراردادهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تجارت ترجیحی ، راه توسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور بیش از پیش هموارتر شود .

همچنین درپایان برگزاری کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی ایران و کوبا به ریاست وزیر صنایع و معادن ایران و وزیر دولت کوبا 13 سند همکاری ازجمله موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل دو کشور ، تولید قطعات و لوازم خانگی ، تامین لوازم و قطعات تجهیزات تصفیه آب و آب لوله کشی ، توسعه سیستمهای آبیاری ،‌ ساخت و نصب کارخانه آردسازی ، ساخت تجهیزات سدسازی ، احداث و نوسازی کارخانه تراورس ،‌ صادرات خودروی پراید برای تاکسیرانی کوبا ، ‌انجام مطالعات زمین شناسی ، ‌ایجاد پایگاه ملی داده های زمینی ،‌ تهیه نقشه های پایداری زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی و موافقت نامه بانکی برای ‌جذب اعتبار و تامین منابع اعتباری جدید به مبلغ 200 میلیون یورو ، به امضای مقامات دو کشور رسید.

همچنین دوکشور درباره احداث کارخانه بیواتانول ، صدور مصالح ساختمانی ،‌ پوشاک و دارو و مواد اولیه PVC ، آموزش نفت و گاز ،‌ بازسازی صنایع کاغذ کوبا ، واردات نیکل از این کشور ، ‌احداث کارخانه قطعات پلاستیکی ، ساخت قطعات خودرو ،‌ صنایع لبنیاتی ، تجهیزات مخابراتی ،‌ سیمان و خط مونتاژ تراکتور و نیز احداث جاده و اتوبان ،‌ تاسیس شرکت دارویی در کوبا توافق کردند.

از دیگر توافقات مقامات ایران و کوبا که در یادداشت تفاهم همکاری بین دوکشور ذکر شده ،‌ همکاری در زمینه کشاورزی ‌،‌ شیلات ،‌ آموزش عالی ،‌ ورزش ،‌ پست ،‌ راه آهن و فعالیتهای فرهنگی است .

وزیر صنایع و معادن ایران و هیئت همراه در این سفر همچنین با معاون اجرایی رئیس جمهور کوبا و وزرای حمل و نقل ،‌ راه و ترابری ، خارجه ، دولت ،‌ صنایع پایه ، سرمایه گذاری خارجی و همکاری اقتصادی ، صنایع سنگین و تجارت خارجه و نیز رئیس کل بانک مرکزی کوبا دیدار کرد .