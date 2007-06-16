برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی انگیزه دارم / در شرایط مطلوبی قرار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی که در کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: اصلی ترین مشکلم این است که در پست من بازیکنانی همچون نکونام، کریمی و تیموریان حضور دارند. با این حال به هیچ وجه ناامید نیستم و تلاش می کنم تا با عملکرد قابل قبول در تمرینات و بازی های تدارکاتی در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرم.

وی در ادامه تصریح کرد: من در مسابقات لیگ عملکرد قابل قبولی داشتم و فکر می کنم به همین دلیل بوده که به تیم ملی دعوت شدم. انگیزه بسیار بالایی دارم تا به عنوان بازیکن اصلی در رقابت های جام ملت ها حضور پیدا کنم.

صادقی تیم ملی را از نظر بدنی آماده دانست و گفت: ما بلافاصله پس از مسابقات لیگ تمرینات خود را آغاز کردیم و از نظر بدنی در شرایط مطلوبی قرار داریم. امیدوارم تا زمان برگزاری رقابت های جام ملت های آسیا به نهایت آمادگی برسیم.

وی در پایان گفت: من برای نخستین بار است که در رقابت های جام ملت های آسیا حضور پیدا می کنم و امیدوارم بتوانم در این رقابت ها همچون سایر نفرات مثمرثمر باشم.