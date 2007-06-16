اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از نمایش فیلم، جلسه نقد و بررسی با حضور شادمهر راستین و محسن آزرم برگزار می شود. این فیلم محصول سال 2006 آمریکاست و درباره یک ژنرال ژاپنی که در منطقه جنگی سربازان کمی را جهت دفاع از جزیره ژاپنی در اختیار دارد.

ـ سلسله جلسات حقوق و وظایف شهروندی روز چهارشنبه 30 خرداد ساعت 10 تا 12 در سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی هنری بعثت برگزار می شود.

ـ کتابخانه شبانه روزی شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اقدام به توسعه بخش کتاب های کمک آموزشی نموده است.

ـ کانون خبرنگاران "نسل قلم" برای نوجوانان و جوانان علاقمند به حرفه خبرنگاری تشکیل شد. این کانون تاکنون 15 نشست آموزشی و کاربردی برگزار کرده است.

ـ ویژه برنامه "یک روز شاد" شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 10 تا 30/11 میزبان کودکان زیر پنج سال در کانون کودکان فرهنگسرای تفکر است.

ـ جشن دوچرخه سواری به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور بانوان پنجشنبه 14 تیر ساعت 9 تا 12 در پیست دوچرخه سواری پارک چیتگر برگزار و به تعدادی از برندگان جوایزی اهدا می شود.

ـ کلاس های آشنایی با دنیای ورزش در قالب مجموعه دوره های ترم تابستان در رشته های یوگا، کاراته، شطرنج، بدنسازی ایروبیک، دفاع شخصی، ژیمناستیک، تایبو، ووشو، تکواندو، کوک سول وان، ورزش و بازی برای تمامی علاقمندان در فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. علاقمندان تا 30 خرداد برای ثبت نام فرصت دارند.

ـ نمایشگاه خوشنویسی روی شیشه منیره رئیسیان از 26 خرداد تا ششم تیر ساعت 9 تا 18 در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب برپاست. در این نمایشگاه 40 تابلو از آثار برجسته این هنرمند به نمایش درمی آید.