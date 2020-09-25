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۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۱

معاون رئیس حزب «الامه» سودان:

بر حمایت از آرمان فلسطین پایبند هستیم

بر حمایت از آرمان فلسطین پایبند هستیم

معاون رئیس حزب الامه سودان بر پایبندی این حزب بر حمایت از آرمان فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فضل الله برمه ناصر» معاون رئیس حزب الامه سودان اعلام کرد که این کشور به مبانی خود در قبال مسائل مهم جهان عرب و در رأس آنها آرمان فلسطین پایبند است.

وی افزود: به تازگی یک هیأت سودانی به امارات سفر کرده و در جریان این سفر نشست هایی با مقامات اماراتی برگزار شده است. در اخبار گمانه زنی های رسانه ای در خصوص اینکه مسأله عادی سازی با اسرائیل در این نشست ها مطرح شده منتشر شده است اما اینها تنها گمانه زنی هستند.

ناصر بیان کرد: موضع ما در قبال آرمان فلسطین ثابت بوده چرا که این مسأله با حقوق کرامت انسانی در ارتباط است. تصمیم گیری در خصوص عادی سازی روابط با اسرائیل به دست ملت اتخاذ می شود و جزو اختیارات دولت کنونی نیست.

وی ادامه داد: حزب الامه سودان جزو نخستین احزابی بود که پایبندی خود را به مصوبات اتحادیه عرب و طرح صلح کشورهای عربی در بیروت در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد. امیدواریم که یک راهکار عادلانه برای حل مسأله فلسطین پیدا شود.

کد مطلب 5032344
فاطمه صالحی

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