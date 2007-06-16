فولاد به دیدار فینال پلی آف راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد، تیم فوتبال فولاد خوزستان موفق شد با نتیجه یک بر صفر میزبان خود تراکتورسازی تبریز را شکست دهد که اصغر رامشگر در دقیقه 85 گل برتری این تیم را به ثمر رساند.

تیم فوتبال فولادخوزستان که در مسابقه رفت هم با همین نتیجه برابر تراکتورسازی تبریز به پیروزی دست یافته بود، در مجموع با برتری 2 بر صفر به دیدار فینال پلی آف لیگ برتر صعود کرد.

البته با توجه به اتفاقاتی که در بندرعباس رخ داده است تیم فوتبال فولادخوزستان باید در ورزشگاه فولادشهراصفهان برای کسب آخرین سهمه لیگ برتر برابر راه آهن تهران به میدان برود.

این دیدار روز 31 خرداد در ورزشگاه فولادشهراصفهان برگزار خواهد شد تا چهره هجدهمین تیم حاضر در هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر مشخص شود.