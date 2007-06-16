آیت الله هاشمی شاهرودی رحلت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: رحلت ایشان ثلمه ای جبران ناپذیر به بدنه فقاهت و حوزه های علمیه بود که جبران آن شاید به آسانی امکان پذیر نباشد.

وی همچنین در این پیام افزود: آیت الله فاضل لنکرانی سال ها عمر با برکت خویش را در خدمت به اسلام عزیز ، حوزه های علمیه و تبیین و انتشار معارف دینی گذراند. ایشان همواره پشتیبان صدیق انقلاب اسلامی و ارزش های گرانقدر آن بود.

رئیس قوه قضاییه همچنین رحلت مرجع عظام تقلید حضرت آیت الله فاضل لنکرانی را در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، ساحت آن حضرت تسلیت گفته ، از خداوند متعال برای آن مقام عالی خواستار علو درجات شد.