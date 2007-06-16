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۲۶ خرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۱۱

آیت الله هاشمی شاهرودی رحلت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی را تسلیت گفت

آیت الله هاشمی شاهرودی رحلت آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه با انتشار پیامی وفات جانگذار آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی را به ساحت مقدس ولی الله العظم امام زمان(عج) ، رهبر معظم انقلاب ، مراجع تقلید ، حوزه های علمیه جهان اسلام، مردم مسلمان ایران و خانواده آن مرجع عالیقدر تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: رحلت ایشان ثلمه ای جبران ناپذیر به بدنه فقاهت و حوزه های علمیه بود که جبران آن شاید به آسانی امکان پذیر نباشد.

وی همچنین در این پیام افزود: آیت الله فاضل لنکرانی سال ها عمر با برکت خویش را در خدمت به اسلام عزیز ، حوزه های علمیه و تبیین و انتشار معارف دینی گذراند. ایشان همواره پشتیبان صدیق انقلاب اسلامی و ارزش های گرانقدر آن بود.

رئیس قوه قضاییه همچنین رحلت مرجع عظام تقلید حضرت آیت الله فاضل لنکرانی را در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، ساحت آن حضرت تسلیت گفته ، از خداوند متعال برای آن مقام عالی خواستار علو درجات شد.

 

 

کد مطلب 503243

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