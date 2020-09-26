لزوم جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن گرامی داشت هفته «دفاع مقدس» و تأکید بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در خوزستان، اظهار کرد: بحث تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، یکی از معضلاتی است که در سطح ملی با آن مواجه هستیم چرا که این کار به تولیدات محصولات کشاورزی، توسعه تولید پایدار، تأمین امنیت غذایی و همچنین محیط زیست آسیب جدی وارد شده است که در این راستا باید با جدیت با آن برخورد شود.
وی افزود: برخی افراد سودجو به دلیل اینکه زمین ارزش مالی آن افزایش پیدا کرده است و برای کسب ثروتهای نامشروع، با برنامهریزی و طعمه قرار دادن مردم مستحق اقدام به تصرف زمینهای ملی و تغییر غیرمجاز اراضی کشاورزی میکنند و پیشگیری و برخورد نکردن به موقع دستگاههای متولی موجب گسترش دستاندازی به اراضی ملی و تغییر غیرمجاز زمینهای کشاورزی شده است.
رئیسکل دادگستری استان خوزستان در ادامه گفت: در این میان دستگاه قضائی با مجموعهای از تصرفات غیرقانونی و بناها و ویلاهای به وجود آمده مواجه است که قلع و قمع آن هزینههای اجتماعی و امنیتی زیادی را برای مردم و دستگاههای حاکمیتی دارد، در صورتی که اگر از روز اول دستگاهها به وظایف خود به خوبی عمل میکردند، شاهد این حجم از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی در استان نخواهیم بود.
مرادی تأکید کرد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و با متخلفان قاطع برخورد میشود.
وی اضافه کرد: گاهی خدمات غیرقانونی از سوی برخی دستگاههای خدماتی در اختیار متصرفان اراضی ملی و همچنین تغییر کنندگان غیرمجاز اراضی کشاورزی قرار میگیرد که همین موضوع مشکلاتی را برای اعمال قانون در آینده ایجاد میکند و باید دادستانهای سراسر استان به عنوان مدعی العموم، پس از بررسی مشکلات و تخلفات این دستگاهها، به منظور احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با آنان برخورد قاطعی داشته باشند.
رئیس دادگستری خوزستان در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضائی استان با تسهیلکنندگان متصرفان و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به عنوان معاونت در جرم بدون مسامحه برخورد قاطعی خواهد کرد و به پروندههای زمینخواران و افرادی را که غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی تغییر دادند، خارج از نوبت رسیدگی میکند.
وی اقدامات پیوسته فرهنگی و رسانهای را در راستای کاهش این نوع جرایم تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: این اراضی سرمایه و میراثی گرانبها و امانتی در دست ما برای آیندگان است و با ارائه اقدامات مؤثر فرهنگی و رسانهای پیوسته میتوان از زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی جلوگیری کرد تا شاهد رونق کشاورزی و تولید محصولات آن و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم.
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