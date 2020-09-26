جهاد کشاورزی باید مشکلات ارائه تسهیلات را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی بخش سیمکان شهرستان جهرم به ویژه در خصوص تداخلات زمین‌های کشاورزی، کانال‌های آبرسانی و جاده بین مزارع بیان داشت: اشتغال مهمترین عامل ماندگاری در روستاها است و ایجاد کار و اشتغال در روستاها عمدتاً بر عهده وزارت کشاورزی است.

وی افزود: رؤسای ادارات باید در بین مردم حضور یابند و مشکلات و پیگیری‌ها را برای مردم اطلاع رسانی کرده و ارتباط با مردم و روستاییان را بیشتر کنند.

نماینده مردم جهرم و خفر در خانه ملت با بیان اینکه کشاورز تجربه دارد ولی شاید علمش را نداشته باشد، گفت: کارشناسان باید در خصوص آفات راهنمای کشاورز باشند و به آنها متناسب با اقلیم منطقه آموزش دهند، کار در جهاد کشاورزی نباید پشت میزی باشد و کارشناس و مدیران این نهاد باید در مزارع و در کنار کشاورز حضور یابند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بحث اعطای تسهیلات نباید تنها به این بسنده شود که کشاورز به بانک معرفی شده و مشکلات از طرف بانک‌ها است، جهاد کشاورزی باید مشکلات تسهیلات را پیگیری کند.

وی ادامه داد: پیگیری تداخلات زمین‌های دولتی و مردم در بخش سیمکان در حال انجام است ولی باید در روند انجام آن تسریع شود.