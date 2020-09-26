  1. استانها
  2. خوزستان
۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

تیم فولاد خوزستان در اولین بازی تدارکاتی پیروز شد

تیم فولاد خوزستان در اولین بازی تدارکاتی پیروز شد

اهواز- تیم فولاد خوزستان در اولین دیدار دوستانه خود پیش از شروع لیگ بیستم توانست به برتری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد خوزستان در ساعت عصر جمعه در دیداری دوستانه به مصاف تیم پورا تهران رفت و در نهایت موفق شد با نتیجه سه بر صفر به پیروزی برسد.

این دیدار در سه وقت ۳۵ دقیقه‌ای برگزار شد که جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان از تمامی بازیکنان خود در این دیدار استفاده کرد تا همه بازیکنان خود را محک زده باشد. در این دیدار سینا مریدی، علی عالی نژاد و وحید حیدریه برای فولاد گلزنی کردند.

شاگردان نکونام پس از اردوی تهران، دو اردوی تدارکاتی دیگر در کردان کرج و اصفهان برپا خواهند کرد تا برای حضور پرقدرت در مسابقات لیگ بیستم آماده شوند.

فولاد خوزستان با کسب رتبه سوم در لیگ نوزدهم یکی از نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

کد مطلب 5032656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها