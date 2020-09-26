خیز احسان علیخانی برای سومین «عصر جدید»/ فراخوان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین فصل از «عصر جدید» که احسان علیخانی تهیه کنندگی و کارگردانی‌اش را بر عهده دارد، این روزها در تدارک رساندن شرکت کنندگان به مرحله نیمه نهایی است و هنوز پرونده‌اش بسته نشده، اما پخش تیزرهای فراخوان فصل سوم نشان داد استمرار تولید این مجموعه همچنان در دستور کار شبکه سه و تیم تولید برنامه قرار دارد.

احسان علیخانی «عصر جدید» را حدود ۲ سال پیش در بهمن ماه سال ۹۷ روی آنتن شبکه سه سیما فرستاد و مرداد ماه سال ۹۸ بود که فصل اول آن با معرفی استعدادهای برتر با آرای مردمی به پایان رسید.

به فاصله چند ماه بعد. در پایان سال ۹۸ فصل دوم این برنامه کلید خورد؛ فصلی که انتظار می‌رفت تبدیل به یکی از تولیدات شاخص نوروز ۹۹ شود اما از اسفندماه ۹۸ و با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، فرآیند تولید و پخش این برنامه نیز مانند بسیاری تولیدات دیگر تلویزیون با دست‌اندازهای جدی مواجه شد؛ دست‌اندازهایی که البته تأثیری بر میزان مخاطب و همراهی مردم با این برنامه نداشت و همچنان «عصر جدید» در صدر فهرست تولیدات پرمخاطب سیما باقی ماند.

حالا عوامل این مسابقه برای سومین فصل خیز برداشته‌اند.

روز گذشته برنامه «هشتگ عصر جدید» که در ایام توقف پخش مسابقه اصلی در ماه صفر روی آنتن می‌رود تا گزارشی از روند فعالیت گروه‌ها و شرکت‌کنندگان ارائه کند، تیزری پخش کرد که طی آن از مردم و علاقمندان به حوزه‌های مختلف ورزشی، هنری، مشاغل و حوزه‌های علمی دعوت کرده بود تا ویدئویی از خود به «عصر جدید» ارسال کنند تا در فصل سوم از این برنامه حضور یابند.

انتشار این فراخوان نشان داد به رغم مشکلات پیش آمده قرار نیست پرونده «عصر جدید» در فصل دوم برای همیشه بسته شود و دور از انتظار نیست احسان علیخانی از امروز برای ارائه برنامه‌ای ویژه در نوروز ۱۴۰۰ دورخیز کرده باشد؛ نوروزی که امید است در غیاب کرونا متفاوت از نوروز ۹۹ باشد.