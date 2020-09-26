نقش مداحان اهل بیت در دوران انقلاب بسیار موثر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علی خاتمی در آئین تجلیل از پیشکسوتان حوزه مداحی در استان زنجان، گفت: مداحان اهل بیت استان زنجان در سطح کشور سرآمد هستند و برای اهل بیت از جان و دل مدیحه سرایی می‌کنند.

وی با بیان اینکه یک بیت شعر می‌تواند آبی برای روی آتش خشم و نفرت و کینه باشد، گفت: شعار شعرای آئینی زنجان در سطح کشوری هم استفاده می‌شود و برای استان مایه افتخار است.

خاتمی با بیان اینکه شعر آئینی در استان توسط مادحین اهل بیت احیاء می‌شود، گفت: شعر معرفتی و آئینی در جایگاه خوبی قرار دارد و مشوق اصلی این هنر مهم و تاثیرگذار مقام معظم رهبری هستند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، تصریح کرد: در دوران انقلاب نقش مادحین اهل بیت وخاد مان حسینی بسیار موثر بود و در زمان رژیم منحوس پهلوی هم شعر آئینی، طاغوتیان مورد خشم قرار می‌داد.

خاتمی به حماسه بزرگ هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: این واقعه مهم تاریخ هیچ وقت فراموش نمی‌شود و برگ زرینی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است.