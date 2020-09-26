نقشه آمریکا برای هدف قرار دادن حشد شعبی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد جاسم الساعدی» تحلیلگر سیاسی عراقی نسبت به تلاشهای برخی افراد برای خدشه دار کردن وجهه نیروهای حشد شعبی در عراق هشدار داد.
وی افزود: این تلاشها از طریق نقشه آمریکا برای هدف قرار دادن نیروهای حشد شعبی صورت میگیرد.
الساعدی بیان کرد: آمریکا تلاش میکند نیروهای حشد شعبی را به هدف قرار دادن کاروان نظامی خود در عراق و سفارت خانهاش متهم کند.
این تحلیلگر عراقی گفت: برخی جریانهای سیاسی در عراق از نیروهای حشد شعبی خواستهاند آرامش خود را حفظ کنند. این سخنان به معنی به رسمیت شناختن چنین اتهاماتی علیه حشد شعبی است.
وی اضافه کرد: آمریکا از طریق رسانهها و نیروهای اطلاعاتی خود به دنبال ترویج تفکرات سیاسی علیه حشد شعبی و متهم کردن این نیروها است. ممکن است این حملات علیه هیأتهای دیپلماتیک در عراق توسط خودِ عوامل آمریکا صورت گرفته باشد. واشنگتن به دنبال چانه زنی برای خروج از عراق در برابر انحلال حشد شعبی است.
به تازگی برخی جریانهای سیاسی در عراق، با اتهامات مطرح شده علیه نیروهای حشد شعبی همسو شدهاند که این مسأله واکنش احزاب داخلی این کشور را برانگیخته است.
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