۵ مهر ۱۳۹۹، ۸:۰۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۳۷ واحد صنعتی بزرگ در چهارمحال و بختیاری فعال است

۳۷ واحد صنعتی بزرگ در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۳۷ واحد صنعتی بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۷ واحد صنعتی بزرگ در چهارمحال و بختیاری فعال است.

رستمی بابیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال ۲۰ میلیون دلار کالا از چهارمحال و بختیاری صادرشده است، افزود: در حال حاضر تعداد ۸۵۶ واحد صنعتی در استان فعال است که در این میان ۳۷ واحد بزرگ با اشتغال بیش از ۱۰۰ نفر در هر واحد وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تعداد ۲۶۶ مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی توسط سازمان صمت صادر شده و یک هزار و ۴۹۵ طرح در دست اجرا قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: توسعه بخش صنعت در سالجاری و فعال سازی واحدهای صنعتی تعطیل از مهمترین برنامه‌های این سازمان به شمار می‌رود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری تاکید: شهرک‌های صنعتی با داشت زیر ساخت‌های لازم زمینه را برای سرمایه گذاری در این استان فراهم کرده است.

