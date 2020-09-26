نفوذ سامانه بارشی به گلستان/کاهش دما و احتمال طغیان رودخانه ها

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از عصر امروز (شنبه) امواج سامانه بارشی به استان نفوذ کرده و فعالیت آن طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خواهد بود.

وی افزود: از پیامدهای این سامانه بارندگی ورعدوبرق به ویژه در مناطق کوهستانی، کاهش نسبی دما بین ۶ تا هشت درجه سانتیگراد، پدیده مه و در برخی نقاط وزش نسبتاً شدید باد موقتی است.

طبق گفته داداشی محدوده فعالیت سامانه میان دشت و مناطق کوهستانی و کوهپایه ای است و تا اواخر وقت دوشنبه هم فعال خواهد بود.

وی بیان کرد: به دلیل بارش های رگباری آبگرفتگی برخی معابر، طغیان ناگهانی برخی رودخانه های مناطق شیبدار، کاهش دید افقی و اختلال در برنامه ریزی عملیات کشاورزی دور از انتظار نیست.

داداشی گفت: با توجه به بارش ها مردم در تردد جاده ای احتیاط کرده و از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها پرهیز کنند و کشاورزان تمهیدات لازم را برای جمع آوری محصولات خود انجام دهند.