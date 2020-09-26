به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال برای صعود به جمع ۸ تیم برتر قاره آسیا یک نود دقیقه حساس مقابل پاختاکور ازبکستان پیش رو دارد که این دیدار امشب و از ساعت ۲۱:۱۵ به وقت تهران در دوحه آغاز می‌شود.

رضا رجبی پیشکسوت آبی پوشان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پیروزی قاطعی که بچه‌ها مقابل الاهلی به دست آوردند روحیه تیم را برای بازی امشب و حتی بازیهای پیش رو بالا برد و برای همین می‌گویم شانس استقلال برای پیروزی به مراتب بیشتر از پاختاکور است.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: فوتبال پاختاکور و کلا فوتبال ازبکستان متاثر از فوتبال شوروی سابق و روسیه فعلی است. آنها فوتبالی متکی بر تاکتیک و قدرت را به نمایش می‌گذارند و می‌توان کلا ازبکستان را در رده قدرتهای برتر قاره کهن قرار داد. از نظر من دیدار با پاختاکور می‌تواند سخت تر از دیدار مقابل تیم‌های عربی باشد چرا که فوتبال آنها به فوتبال نزدیک تر است.

وی در ادامه بیان داشت: استقلال از نظر فنی واقعا شایستگی‌های بیشتر از این را دارد و حتی می‌تواند یک پای فینال رقابتهای این فصل باشد. تنها نکته منفی که نگران کننده است، مصدومیت‌های زیادی است که گریبان بازیکنان را می‌گیرد. نمی‌دانم اشکال کار کجاست که در این فصل تیم به این میزان مصدوم داشته و هنوز هم مصدوم شدن‌ها ادامه دارد. به نظر می‌رسد همه بازیکنان روی لبه تیغ مصدومیت حرکت می کنند و در هر بازی و تمرین ممکن است بر تعداد مصدومان اضافه شود.

مدافع پیشین آبی پوشان افزود: پنجره‌های بسته هم مزید بر علت شد تا نگرانی از این بابت افزایش یابد. اگر پنجره‌های نقل و انتقالاتی بسته نبود، بازیکنان جدید می‌توانستند در این بحبوحه به کمک تیم آمده و باعث شوند فشار کمتری به نفرات فیکس آید تا ضریب مصدومیت ها و خستگی ها کمتر شود.

رجبی خاطرنشان ساخت: اگر به امید خدا آبی پوشان امشب از سد پاختاکور عبور کنند، شانس زیادی برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا دارند.