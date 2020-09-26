به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «عبدالحسین الهنداوی» مشاور «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق سخنانی را در خصوص نحوه نظارت بین المللی بر انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: هرگونه نظارت بین المللی بر انتخابات پارلمانی زودهنگام می بایست در چارچوب حاکمیت این کشور صورت پذیرد.

الهنداوی اعلام کرد: دولت و پارلمان عراق در خصوص زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بایکدیگر اختلافی ندارند.

مشاور نخست وزیر عراق تأکید کرد: برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر مستلزم تحقق شرط و شروط اساسی و در رأس آنها تصویب قانون انتخابات است.