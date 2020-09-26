  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مهر ۱۳۹۹، ۸:۵۳

مشاور نخست وزیر عراق:

نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید در چارچوب حاکمیت عراق باشد

نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید در چارچوب حاکمیت عراق باشد

مشاور نخست وزیر عراق در سخنانی اعلام کرد که هرگونه نظارت بین المللی بر انتخابات پارلمانی زودهنگام می بایست در چارچوب حاکمیت این کشور صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «عبدالحسین الهنداوی» مشاور «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق سخنانی را در خصوص نحوه نظارت بین المللی بر انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: هرگونه نظارت بین المللی بر انتخابات پارلمانی زودهنگام می بایست در چارچوب حاکمیت این کشور صورت پذیرد.

الهنداوی اعلام کرد: دولت و پارلمان عراق در خصوص زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بایکدیگر اختلافی ندارند.

مشاور نخست وزیر عراق تأکید کرد: برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر مستلزم تحقق شرط و شروط اساسی و در رأس آنها تصویب قانون انتخابات است.

کد مطلب 5032735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها