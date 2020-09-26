دانشگاه ها با تحولات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مازندرانی صبح شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان اظهارکرد: دانشگاه ها در همه کشورها به عنوان مهم ترین مراکز تولید علم و معرفت اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: ظرفیت علمی و پژوهشی هر کشور بر اساس توسعه یافتگی و تولیدات دانشگاهی سنجیده می‌شود.

مازندرانی گفت: دانشگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی با تحولات اجتماعی دارند و بر همین اساس دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماهر نقش بی بدیلی را در جامعه ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: همه صاحب نظران علوم اجتماعی معتقد هستند که زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر شاخص ها بدون نظام تعلیم و تربیت شاخص‌ها با نظام تعلیم و تربیت مرتبط هستند.

مازندرانی اضافه کرد: با شیوع کرونا به علت سرعت بالای انتشار بیماری، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی مراکز آموزش عالی را در پیش گرفتند اما در کشور ما با راهبردهای و روش های نوین مخصوصاً در دانشگاه فرهنگیان آموزش ها ۱۰۰ درصد در فضای مجازی فعال شده و بسترهای لازم ایجاد و این امر تبدیل به فرصت شده است.