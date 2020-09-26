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۵ مهر ۱۳۹۹، ۸:۵۸

رئیس دانشگاه فرهنگیان گلستان:

دانشگاه ها با تحولات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند

دانشگاه ها با تحولات اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند

گرگان- رئیس دانشگاه فرهنگیان گلستان گفت: دانشگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی با تحولات اجتماعی دارند و بر همین اساس دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماهر نقش بی بدیلی را در جامعه ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مازندرانی صبح شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان اظهارکرد: دانشگاه ها در همه کشورها به عنوان مهم ترین مراکز تولید علم و معرفت اجتماعی و رشد و توسعه همه جانبه نقش‌آفرینی می‌کند.

وی افزود: ظرفیت علمی و پژوهشی هر کشور بر اساس توسعه یافتگی و تولیدات دانشگاهی سنجیده می‌شود.

مازندرانی گفت: دانشگاه‌ها ارتباط تنگاتنگی با تحولات اجتماعی دارند و بر همین اساس دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه ماهر نقش بی بدیلی را در جامعه ایفا می‌کند.

وی بیان کرد: همه صاحب نظران علوم اجتماعی معتقد هستند که زمینه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دیگر شاخص ها بدون نظام تعلیم و تربیت شاخص‌ها با نظام تعلیم و تربیت مرتبط هستند.

مازندرانی اضافه کرد: با شیوع کرونا به علت سرعت بالای انتشار بیماری، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی مراکز آموزش عالی را در پیش گرفتند اما در کشور ما با راهبردهای و روش های نوین مخصوصاً در دانشگاه فرهنگیان آموزش ها ۱۰۰ درصد در فضای مجازی فعال شده و بسترهای لازم ایجاد و این امر تبدیل به فرصت شده است.

کد مطلب 5032736

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