تهیه یک مجموعه انیمیشن برای آموزش شهروندی در حوزه مدیریت پسماند

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین فرایندهای مدیریت پسماند برای جلب مشارکت حداکثری گروه های مخاطب مختلف در نظر گرفت.

وی افزود: در این میان توجه به این نکته بسیار ضروری است که برای انتقال و آموزش اطلاعات مورد نظر به گروه های مخاطب مختلف باید از شیوه هایی بهره برد که از قابلیت پذیرش بالایی در میان گروه مخاطب مورد نظر برخودار باشد.

رجایی ادامه داد: برای دستیابی به این مهم انجام نظرسنجی از گروه های مختلف و ارزیابی اثربخشی طرح های آموزشی و اطلاع رسانی پیشین از اهمیت بالایی برخودار است. به عنوان بررسی تجربیات موفق داخلی و بین المللی در حوزه آموزش و اطلاع رسانی مدیریت پسماند نشان داده است که استفاده از تیزرهای رئال و انیمیشنی از استقبال و پذیرش بالایی در میان گروه های مخاطب مختلف به ویژه کودکان و دانش آموزان برخودار بوده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند توضیح داد: بسیاری از موارد برای خلق شخصیتی ماندگار، ابتدا ضمن در نظر گرفته نظرات گروه های مخاطب مختلف و شناسایی نیازهای آموزشی کارفرما، نسبت به خلق آزمایشی چندین شخصیت اقدام و در نهایت بر اساس نظرسنجی از شهروندان و خبرگان حوزه مورد نظر، کاراکتر یا کاراکترهای اصلی برای تولید انیمیشن انتخاب می شوند.

وی گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز همزمان با برنامه ریزی و پیاده سازی طرح کاهش پسماند (کاپ) در حوزه های مختلف ذخیره سازی تا دفع نهایی پسماند، آموزش گروه های مختلف شهروندان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

رجایی تاکید کرد: بر همین اساس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی سازمان با همکاری تیمی متشکل از خبرگان تولید انیمیشن کشور و بهره گیری از نظرات شهروندان و خبرگان سازمانی نسبت به خلق شخصیتی جدید متناسب با گروه های مخاطب مختلف به ویژه کودکان و دانش آموزان اقدام کرده است.

رجایی افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا پایان سال جاری مجموعه‌ای ۱۰۰ قسمتی از انیمیشین های یک دقیقه‌ای با استفاده از شخصیت مورد نظر تهیه و در رسانه های مختلف از جمله سیما و شبکه های اجتماعی پخش شود.

وی تاکید کرد: برای تهیه محتوای مورد نیاز این انیمیشن، گروه کارگردانی و نویسندگی ابتدا ضمن بازدید از فرایند مدیریت پسماند شهر تهران، در کلاس های آموزشی تخصصی سازمان حضور بهم رسانده و با مشکلات موجود و انتظارات سازمان برای کاهش و کنترل این مشکلات آشنا شدند. امید است تولید این محصول گرافیکی جدید به عنوان تحولی نو در حوزه آموزش های مدیریت پسماند کشور، از تاثیرات در خور توجهی در زمینه کاهش پسماندها برخوردار شود.