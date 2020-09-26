تقویت فرهنگ مقاومت برای حفظ ارزش ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی صبح شنبه در آئین گرامیداشت دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان و فرزندان شهدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به ویژه یاد و خاطره سردار نامی و سرافراز اسلام و فرمانده مبارز جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و با اشاره به بیانات ارزشمند رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (حفظه الله) در ارتباط تصویری آئین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، اظهار داشت: امروز تقویت فرهنگ مقاومت و پایداری و حفظ دستاوردهای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه افزود: سرمایه بی‌بدیل کشور، مردمی هستند که اگر به آنها باور داشته باشیم و اگر سرمایه اعتماد آنان را قدر بدانیم، هیچ چیز و هیچ‌کس قادر به آسیب زدن به کشور عزیزمان نیست؛ قوی‌ترین سلاح، قدرت ایمان انسان‌هایی است که با نیت و عمل خالصانه خود، حماسه‌های ابدی می‌آفرینند و به همین دلیل است که شهدا چراغ راهنمای ما برای عبور از مراحل سخت و طاقت‌فرسا هستند و دفاع مقدس آئینه تمام‌نما از ملتی به‌شمار می‌رود که به تاریخ و جهان درس عزتمندی و ایستادگی داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در ادامه سخنان خود رفاه طلبی و دنیاخواهی را آفت جوامع اسلامی دانست و تاکید کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب برای تبیین دستاوردهای مهم و ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و مقاومت امروز یک اصل اساسی است و در مقابل تحریف‌های فرهنگ دفاع مقدس باید با روش‌های صحیح و هنرمندانه مقابله کرد و ارزش‌های معنوی حاکم در جبهه‌های حق علیه باطل را باید تقویت کرد.

حیدری‌جناسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ترویج و تبیین فرهنگ دفاع مقدس در تمامی بخش‌های مختلف کشور، خاطرنشان کرد: امروز ظرفیت فرهنگ دفاع مقدس بر همگان آشکار است و باید از این فرهنگ که برگرفته از فرهنگ عظیم و ناب حرکت حضرت سیدالشهداء (ع) و نهضت عاشوراست برای تحقق تمدن نوین اسلامی بهره گرفت و آن را در تمامی سطوح جامعه نشر و گسترش داد.