کاهش ۳۶ درصدی مرگ عابران پیاده براثر تصادف در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار داشت: در پنج ماه امسال، ۶۶ نفر شامل ۵۱ مرد و مابقی زن از عابران پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش داشت.



وی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در پنج ماه امسال را ۲۴۹ نفر اعلام کرد و افزود: به تفکیک محور برون شهری و راه روستایی با ۳۶ درصد بیشترین فوتی در آن گزارش شده است.



عباسی در خصوص بالاترین آمار متوفیات عابران پیاده در استان گفت: شهرستان‌های بابل با ۱۱، ساری و تنکابن هر کدام با ۹ نفر بیشترین عابران فوت شده و کلاردشت، گلوگاه و نور هر کدام با یک فوتی عابر کمترین شهرهایی هستند که گزارش شده است.

عباسی همچنین در خصوص بیشترین خودروی درگیر با متوفیان گفت: به تفکیک سواری با ۵۸ درصد، وانت بار با ۲۱ درصد، موتور با ۹ درصد و سایر با ۱۲ درصد فوتی گزارش شده است و مرداد با ۲۰، تیر با ۱۶، اردیبهشت با ۱۳ نفر بیشترین و فروردین ماه با ۷ مورد کمترین ماه‌هایی هستند که گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان به تفکیک محل فوت عابران پیاده گفت: ۳۵ نفر از عابران در بیمارستان و ۳۱ نفر در محل حادثه فوت کردند.

این مقام اجرایی استان یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته‌ها و مصدومین در حوادث رانندگی مؤثر باشند.