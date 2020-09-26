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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۴

استاندار گلستان:

نسل جدید محصول تربیت معلمان هستند/ آموزش حضوری در ۸۰ درصد مدارس

نسل جدید محصول تربیت معلمان هستند/ آموزش حضوری در ۸۰ درصد مدارس

گرگان- استاندار گلستان گفت: یک معلم در طول دوران خدمت، هزاران دانش آموز را تربیت می کند و طول عمر این محصول به اندازه یک نسل است.

به گزارش خبرنگار مهر هادی حق شناس پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان اظهار کرد: مدارس، مهم ترین مرکز آموزشی در استان و کشور به شمار رفته که اصلی ترین متغیر اثرگذار در این مدارس معلمان هستند و این امر اهمیت دانشگاه فرهنگیان را بیشتر می کند.

وی افزود: اگرچه کرونا برای کشور یک تهدید بود اما فرصت قدرشناسی برای پزشکان و کادردرمانی فراهم کرد و همچنین در این فضا نقش معلمان هم پررنگ تر شد.

حق شناس ادامه داد: از نظر شرایط کرونا نسبت به ماه های گذشته وضعیت مطلوبی داریم و هم اکنون حدود ۸۰ درصد مدارس استان آموزش حضوری دارند.

وی گفت: یک معلم در طول دوران خدمت، هزاران دانش آموز را تربیت می کند و طول عمر این محصول به اندازه یک نسل است.

استاندار گلستان بیان کرد: علیرغم تحریم ها تولید بنزین به صد میلیون لیتر در روز رسیده و ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی هم به ظرفیت درمان کشور اضافه شده است.

وی تأکید کرد: اگر تحریم ها نبود تبادلات مالی بیش از این بود و توسعه هم بیش از اینها رقم می خورد.

کد مطلب 5032803

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