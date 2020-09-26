نسل جدید محصول تربیت معلمان هستند/ آموزش حضوری در ۸۰ درصد مدارس

به گزارش خبرنگار مهر هادی حق شناس پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان گلستان اظهار کرد: مدارس، مهم ترین مرکز آموزشی در استان و کشور به شمار رفته که اصلی ترین متغیر اثرگذار در این مدارس معلمان هستند و این امر اهمیت دانشگاه فرهنگیان را بیشتر می کند.

وی افزود: اگرچه کرونا برای کشور یک تهدید بود اما فرصت قدرشناسی برای پزشکان و کادردرمانی فراهم کرد و همچنین در این فضا نقش معلمان هم پررنگ تر شد.

حق شناس ادامه داد: از نظر شرایط کرونا نسبت به ماه های گذشته وضعیت مطلوبی داریم و هم اکنون حدود ۸۰ درصد مدارس استان آموزش حضوری دارند.

وی گفت: یک معلم در طول دوران خدمت، هزاران دانش آموز را تربیت می کند و طول عمر این محصول به اندازه یک نسل است.

استاندار گلستان بیان کرد: علیرغم تحریم ها تولید بنزین به صد میلیون لیتر در روز رسیده و ۱۰۰ هزار تخت بیمارستانی هم به ظرفیت درمان کشور اضافه شده است.

وی تأکید کرد: اگر تحریم ها نبود تبادلات مالی بیش از این بود و توسعه هم بیش از اینها رقم می خورد.