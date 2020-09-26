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۵ مهر ۱۳۹۹، ۹:۴۹

همزمان با هفته دفاع مقدس در آفریقای جنوبی؛

خاطرات سردار شهید علی چیت سازیان در آفریقای جنوبی منتشر شد

خاطرات سردار شهید علی چیت سازیان در آفریقای جنوبی منتشر شد

کتاب «گلستان یازدهم» شامل خاطرات سردار شهید علی چیت سازیان به زبان انگلیسی توسط انتشارات Nadim Books Pablishers در آفریقای جنوبی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با گرامی‌داشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس به همت نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی، کتاب «گلستان یازدهم» شامل خاطرات سردار شهید علی چیت سازیان به روایت همسرش زهرا پناهی روا و خاطره نگاری بهناز ضرابی زاده به زبان انگلیسی منتشر شد. این اولین کتابی است که در حوزه کتاب‌های دفاع مقدس در کشور آفریقای جنوبی منتشر می‌شود.

نشر این کتاب از سوی ناشر بومی و معتبر به نام Nadim Books Pablishers در قالب طرح حمایتی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی موسوم به طرح «تاپ» و حمایت مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف و علوم انسانی به انجام رسید.

«گلستان یازدهم» یک عاشقانه آرام در دل جنگ است. خاطرات زهرا پناهی روا، همسر علی چیت‌سازیان از سرداران شهید استان همدان است. این کتاب در ۱۷ فصل تدوین شده و از زمان تولد فرزند شهید آغاز می‌شود تا این روزهای راوی ادامه می‌یابد.

این کتاب هرچند نشان‌دهنده ویژگی‌های یک شهید است، اما بیش از آن می‌توان وضعیت خانواده‌های شهرستانی در جنگ را دید. خانواده‌هایی که چند فرزند را به جبهه فرستاده‌اند و هیچ‌کدامشان بازنگشته‌اند و در عین ناراحتی و حزن، سعی دارند به آینده امیدوار باشند و راه شهیدشان را ادامه دهند. سبک زندگی مطرح شده در کتاب «گلستان یازدهم» مخصوص دهه ۶۰ است؛ سبکی که گاه با ورق زدن آلبوم‌های عکس دوباره به یاد می‌آیند.

کد مطلب 5032807

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