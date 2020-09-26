ارتباط چرت نیمروزی با مشکلات قلبی عروقی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه پزشکی گوآنژو چین بیش از ۲۰ مطالعه مربوط به ارتباط بین چرت روزانه و خطرات احتمالی سلامت را با وجود بیش از ۳۱۳ هزار شرکت کننده بررسی کردند.

نتایج نشان داد در مقایسه با افرادی که خواب نیمروزی نداشتند، افرادی که به طور مرتب هر روز بیش از ۶۰ دقیقه می‌خوابیدند ۳۴ درصد بیشتر با احتمال ابتلاء به بیماری قلبی عروقی و ۳۰ درصد با ریسک بالاتر مرگ به هر علتی روبرو بودند.

همچنین مشخص شد چرت نیمروزی، فارغ از هر مدت زمانی، با ۱۹ درصد افزایش ریسک مرگ مرتبط است. این ارتباط در زنان و افراد مسن بسیار قوی‌تر بود.

نتایج نشان داد چرت نیمروزی کمتر از ۴۵ دقیقه ممکن است موجب بهود سلامت قلب در افرادی شود که خواب کافی شبانه ندارند.

محققان معتقدند هنوز علت دقیق تأثیر چرت نیمروزی بر بدن مشخص نیست اما برخی مطالعات نشان می‌دهد که چرت نیمروزی طولانی با میزان بالا التهاب در بدن که فاکتور پرخطری برای سلامت قلب بوده مرتبط است.

سایر تحقیقات چرت نیمروزی را با فشارخون بالا، دیابت، و سلامت ضعیف کل بدن مرتبط می‌دانند.