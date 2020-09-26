مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ در روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه در ۳۵ دانشگاه علوم پزشکی و ۶۱ حوزه امتحانی با حضور حدود ۴۹ هزار داوطلب برگزار شد.

انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز از سه شنبه اول مهر ماه ۹۹ آغاز شد و صبح جمعه ۴ مهر پایان یافت. مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت دوباره ای برای تکمیل فرم انتخاب رشته داوطلبان ارائه داد.

مهلت انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۶ مهر تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۷ مهر ۹۹ تمدید شده است.

همزمان ویرایش انتخاب محل تحصیل نیز امکان پذیر است. عدم تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل در زمان مقرر، به منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف می‌شود.

کلیه داوطلبان رشته‌ها و مجموعه‌های امتحانی مجاز به انتخاب رشته محل، باید رشته‌هایی را انتخاب کنند که مدرک تحصیلی مورد پذیرش مقطع قبلی، مطابق ضوابط و مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی مندرج در جدول شماره یک دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون باشد.

حداکثر تعداد اولویت انتخابی بر اساس تعداد دانشگاه و مراکز پذیرنده همان رشته است.

ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو رایگان و شهریه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت ۴ هزار و ۲۰ نفر است. از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۰ نفر ظرفیت دوره‌های روزانه دانشگاه‌های علوم پزشکی است و یک هزار و ۸۵۰ نفر ظرفیت به شهریه پردازها اختصاص دارد.