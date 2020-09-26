مراقب تحریف دفاع مقدس در مدارس باشید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ملک شاهکوهی صبح شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان اظهارکرد: دفاع مقدس در شرایطی رقم خورد که انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و هنوز درگیر مسائل داخلی بودیم و منافقین و تجزیه طلبان با خرابکاری مدام مشکل ایجاد می کردند.

وی افزود: سازمان رزم نیرو های مسلح در ابتدای جنگ کامل نبود و فرماندهی کل قوا برعهده بنی صدر بود که مکررا خیانت می کرد.

شاهکوهی ادامه داد: یکی از معجزات انقلاب اسلامی با دم مسیحایی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تاسیس سپاه و بسیج بود.

وی بیان کرد: شما که به عنوان دانشجو معلم شناخته می شوید آینده سازان این آب و خاک را تعلیم می دهید و تربیت می کنید پس برادران و خواهران عزیز مراقبت کنید در مدارس دفاع مقدس را تحریف نکنند.

شاهکوهی گفت: برخی ناجوانمردانه شبهه ایجاد می کنند که چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ را ادامه دادیم در حالی که با وجود آزادسازی خرمشهر هنوز بخش زیادی از خاک کشور ما در دست دشمن بود.

وی عنوان کرد: امروز افول آمریکایی ها روز به روز در حال افزایش است و سردمداران رژیم تروریست آمریکا چهره واقعی آمریکا را در جهان نمایان کرده اند.