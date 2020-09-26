  1. استانها
  2. لرستان
۵ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۴

دبیر مراقبت و کنترل بیماری کرونا در لرستان مطرح کرد؛

فوت ۵۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در لرستان/ ۸ شهرستان در وضعیت قرمز

فوت ۵۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در لرستان/ ۸ شهرستان در وضعیت قرمز

خرم‌آباد- دبیر مراقبت و کنترل بیماری کرونا در لرستان با اشاره به فوت ۵۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در این استان، گفت: در حال حاضر هشت شهرستان در وضعیت قرمز کرونا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۶۰۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در لرستان، اظهار داشت: مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۲۴ هزار و ۹۹۲ نفر رسیده است.

وی با اشاره به فوت ۹ مبتلای جدید به کرونا در لرستان، بیان داشت: متأسفانه مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا در استان به ۵۶۳ نفر رسیده است.

دبیر مراقبت و کنترل بیماری کرونا در لرستان، گفت: در حال حاضر ۲۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری به سر می‌برند و تحت مراقبت هستند.

کوشکی، افزود: شهرستان های خرم آباد، بروجرد، کوهدشت، دورود، دلفان، الیگودرز، سلسله و ازنا در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

وی، گفت: همچنین شهرستان های پلدختر، چگنی و رومشکان در وضعیت زرد کرونا هستند.

کد مطلب 5032835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها