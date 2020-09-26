فوت ۵۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در لرستان/ ۸ شهرستان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۶۰۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در لرستان، اظهار داشت: مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۲۴ هزار و ۹۹۲ نفر رسیده است.

وی با اشاره به فوت ۹ مبتلای جدید به کرونا در لرستان، بیان داشت: متأسفانه مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا در استان به ۵۶۳ نفر رسیده است.

دبیر مراقبت و کنترل بیماری کرونا در لرستان، گفت: در حال حاضر ۲۱۷ بیمار مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری به سر می‌برند و تحت مراقبت هستند.

کوشکی، افزود: شهرستان های خرم آباد، بروجرد، کوهدشت، دورود، دلفان، الیگودرز، سلسله و ازنا در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند.

وی، گفت: همچنین شهرستان های پلدختر، چگنی و رومشکان در وضعیت زرد کرونا هستند.