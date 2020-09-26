فارغ التحصیلی ۱۲۰ هزار طلبه خواهر از جامعه الزهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با آیتالله مرتضی مقتدایی رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این دیدار آیتالله مرتضی مقتدایی با اشاره به جمعیت ۸۰ هزارنفری طلاب حوزههای علمیه خواهران از ۵۷ کشور جهان اظهار داشت: تعداد طلاب حوزههای علمیه خواهران جمعیت خوبی است و پیشرفتهای بهتری نسبت به حوزههای برادران داشتهاند و آیتالله مکارم در جلسه درس خارج نیز این نکته را تائید کردهاند و خواهران طلاب در تألیفات، مقالات، تدریس، تبلیغ و ... پیشرفت خوبی داشتهاند.
رئیس شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران افزود: ۱۲۰ هزار طلبه فارغالتحصیل از ابتدای تأسیس مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و جامعه الزهر ا(س) داشتهایم و امروز به حمدالله تمام امور مرکز اعم از مدیریت مدارس، تبلیغ و... توسط طلاب خواهر انجام میشود.
مقتدایی ادامه داد: مأموریت اصلی این نظام تربیتی طبق نظام تربیتی تصویبشده بیشتر برای تبلیغ است و در مراحل بعدی پژوهش و مدیریت مدارس مورد توجه هستند.
حجتالاسلاموالمسلمین هاشمی سرپرست دبیرخانه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران با اشاره به حضور طلاب خواهر خارجی اظهار داشت: بیشترین طلاب خارجی از کشورهای هند و پاکستان و سپس قاره آفریقا هستند که ۲۵ درصد طلاب خارجی در کلاسهای سطوح بالا شرکت میکنند که با ظرفیت ایجاد در آموزش مجازی این ظرفیت افزایشیافته است که افراد سطوح مقدماتی را بهصورت حضوری و سپس سایر سطوح را بهصورت مجازی دنبال میکنند.
وی افزود: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران بهموازات مرکز مدیریت حوزه علمیه ذیل شورای عالی حوزههای علمیه فعالیت میکرد که این تفکیک از سال ۱۳۷۱ صورت گرفته است و البته سال ۱۳۹۱ به دلیل اقتضائات و تفاوتهای حوزههای علمیه خواهران شورای سیاستگذاری مستقل برای خواهران ذیل شورای عالی حوزه تشکیل شد و اساسنامهای برای آن تدوین و تصویب شد.
سرپرست دبیرخانه مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در ادامه به تشریح شکلگیری شورای عالی حوزه علمیه خواهران، اساسنامه جدید تدوینشده برای آن و مسائل پیش رو پرداخت.
وی افزود: مناسب است که اساسنامه جدید در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گیرد و نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در خصوص اساسنامه اخذ شود.
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