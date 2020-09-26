نزاع دسته جمعی در گرگان/ ۱۰ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیرازی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری دسته جمعی همراه با تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف گرگان، بلافاصله تیمی ویژه از مأموران انتظامی شهرستان به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس مشاهده شد بین چند جوان از اهالی محل درگیری شدیدی رخ داده و جمعیت انبوهی هم در آن منطقه نظاره گر این ماجرا هستند که با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله نیروهای کمکی هم در منطقه حاضر شدند.

فرمانده انتظامی گرگان خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده و سرعت عمل مأموران، جمعیت متفرق و در اقدامی ضربتی تعداد هفت نفر از عوامل نزاع دستگیر و ۱۰ نفر از افرادی که در این درگیری مصدوم شده بودند توسط عوامل امدادی به مراکز درمان منتقل شدند.

شیرازی با بیان اینکه حال عمومی مجروحان رضایت بخش اعلام شده است، گفت: متهمان پس از هماهنگی با مرجع قضائی برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس هستند.

وی با اشاره به اینکه علت این درگیری اختلافات شخصی بوده است، تصریح کرد: پلیس از ریش سفیدان و معتمدان محل انتظار دارد در چنین مواقعی با میانجیگری و دعوت افراد به آرامش، از وقوع درگیری و اخلال در نظم عمومی جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی گرگان در پایان با بیان اینکه تلاش برای دستگیری سایر متهمان این درگیری ادامه دارد، اظهار کرد: نیروی انتظامی با اقتدار و صلابت در مقابل افراد قانون شکن و مخلان امنیت جامعه ایستاده است و با اینگونه افراد برابر قانون برخورد خواهد کرد.