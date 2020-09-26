به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال سپاهان اصفهان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال نخستین شکست خود را مقابل تیم شهرداری گنبد تجربه کرد. شاگردان محمدی راد در هفتته پنجم بازی‌های باید مقابل تیم شهرداری ارومیه صف آرایی کنند که آنها نیز هفته چهارم را با شکست پشت سر گذاشتند.

رحمان محمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکست مقابل تیم شهرداری گنبد گفت: پس از اینکه تیم با نتیجه ۲ بر یک پیش افتاد در ست های چهارم و پنجم نتوانستیم موفق عمل کنیم. در ست نخست می توانستیم پیروز شویم و اشتباهمان واگذاری ست نخست بود. اگر در ست اول برنده می‌شدیم روند بازی تغییر می کرد.

سرمربی تیم والیبال سپاهان ادامه داد: حریف در ست‌های چهارم و پنجم بسیار خوب کار کرد. سرویس‌های خوب شهرداری گنبد دریافت هایمان را دچار مشکل کرد. در ست پنجم با انگیزه و جنگنده بازی کردند و فرصتی به ما ندادند. پیروزی در ست پنجم حق گنبد بود چرا که با کیفیت بازی کردند.

وی درباره بازی هفته پنجم مقابل تیم شهرداری ارومیه گفت: بازی سختی خواهد بود. هر دو تیم هفته چهارم را با شکست پشت سر گذاشته‌اند و باید این هفته جبران کنند. هر دو تیم بازیکنان مطرح والیبال ایران را در اختیار دارند و توقع بازی جذابی را خواهیم داشت.

محمدی راد درباره سطح کیفی مسابقات لیگ و غیر قابل پیش بینی شدن نتایج گفت: حداقل ۱۰ تیم در مسابقات حضور دارند که توان شکست یکدیگر را دارند. اینطور نیست تیمی بتواند همه تیم ها را شکست دهد و صدر نشین باشد. حتی بازی در مقابل تیم‌هایی که به نظر مهره های ضعیف تری در اختیار دارند سخت است و باید همه را جدی گرفت.

سرمربی سپاهان افزود: رقابت‌ها غیر قابل پیش بینی است. شهرداری گنبد باز یکنان جوان و بومی خوبی دارد که در هفته گذشته توان پیروزی در برخی از ست ها را نیز داشت اما به دلیل کم تجربگی در لحظات حساس نتایج را واگذار کرد. تیم‌هایی دیگر مانند هراز و اردکان نیز خوب هستند که باید با صد درصد توان مقابل آنها حاضر شد تا پیروز شویم. خوشبختانه در سال منهتی به المپیک رقابت‌های لیگ برتر با کیفیت تر شده است.