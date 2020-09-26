به گزارش خبرگزاری مهر، داوری ششمین دوره‌ی جایزه دکتر رضا داوری‌اردکانی که پس از پایان فراخوان، از اول مرداد سال‌جاری آغاز شده است، به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود.

دبیرخانه جایزه دکتر رضا داوری‌اردکانی تا پایان مهلت مقرر ارسال رساله، پایان‌نامه‌های ذیل را از دانشجویان دکتری فلسفه با گرایش‌های گوناگون دریافت کرده است که سال ۱۳۹۸ از رساله‌ی خود دفاع کرده‌اند:

«فهم خدا از منظر ملاصدرا و مکتب تفکیک» نوشته مهدی آزادپرور، «بررسی و تحلیل خودفهمی در پدیدارشناسی هرمنوتیکی هیدگر و ریکور» نوشته سیده اکرم برکاتی، «نقد دیالکتیک در فلسفه هگل از منظر فلسفه ادبی در اندیشه کیرکگور» نوشته محمدهادی حاجی‌بیگلو، «بدن و عینیت در پدیدارشناسی مرلوپونتی» نوشته سمیه رفیقی، «نسبت صنعت و هنر نزد هیدگر» نوشته مرجانه سوزن‌کار، «مولفه‌های تفسیر ناایمان‌گرایانه از ویتگنشتاین، در پرتو نقد تفسیر ایمان‌گرایانه از فلسفه او» نوشته علی صادقی، «هستی‌شناسی پدیدارشناختی اثر هنری نزد رومن اینگاردن» نوشته وحید غلامی‌پورفرد، «بررسی و نقد آرا روی باسکار درباره علیت از منظر عقلانیت نقاد» نوشته علیرضا محمدی، «بررسی مقایسه‌ای جنبه‌های عرفانی تحلیل ملاصدرا و هایدگر متاخر از حقیقت وجود» نوشته بیت‌الله ندرلو، «ماهیت و کارکرد فضائل معرفتی از دیدگاه معرفت‌شناسی فضیلت و حکمت متعالیه» نوشته حسین همت‌زاده.

هیأت داوران این جایزه را رضا داوری‌اردکانی، پرویز ضیا شهابی، شهرام پازوکی، سیدحمید طالب‌زاده، جواد صافیان و علی‌اصغر مصلح با دبیری علی‌اصغر محمدخانی تشکیل می‌دهند.

مراسم اهدای ششمین دوره جایزه در هفته پایانی مهر ماه برگزار می‌شود و پایان‌نامه‌های برگزیده یا تشویقی معرفی و تقدیر می‌شوند.