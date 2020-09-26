به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شیشه استین گلس یک شیشه تزئینی دست ساز است که از ترکیب شیشه های برش خورده و فلز مخصوصی به نام لدکیم ساخته می‌شود. این شیشه‌های دکوراتیو کاربردهای فراوانی در بخش ساختمان دارند. در ایران برای شیشه درب ورودی لابی از این تکنیک بسیار استفاده می‌شود. شیشه استین گلس جز شیشه‌های فاخر محسوب شده و برای متمایز نمودن ساختمان و یا دکوری خاص و منحصر به فرد در محیط داخلی نیز گزینه مناسبی می‌باشد.

کاژه از ششیشه های استین گلس برای سقف های نورگیر و گنبدی شکل هم بهره می‌گیرد. گنبد شیشه ای بانه یک سقف نورگیر شیشه ای با شیشه های رنگی و پتینه شده است. این گنبد شیشه ای برای یک منزل خصوصی در شهر مرزی بانه از استان کردستان ایران ساخته شده است. طراحی ساختمان به گونه ای است که این گنبد شیشه ای از داخل خیابان هم قابل رویت می‌باشد. قطر این گنبد ۳.۸۰ متر و ارنفاع آن ۱.۳۰ متر است.

شرکت کاژه با طراحی و ساخت شیشه های استین گلس توانسته پروژه های زیادی را در سطح کشور اجرا نماید. برای بررسی این پروژه ها می‌توانید با جستجوی صفحه فیلم های پروژه کاژه در اینترنت به فیلم‌های اجرا شده این شرکت دست پیدا کرده و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهید.

شیشه استین گلس گزینه ای مناسب برای درب ورودی ساختمان

در گذشته شیشه های استین گلس یک محصول وارداتی با اندازه های از پیش تعیین شده محسوب می‌شد. به این معنی که اگر کسی میخواست ازاین شیشه ها برای درب ورودی منزل خود تهیه کند می‌بایست از فروشگاه مورد نظر شیشه را خریداری کرده و در اندازه آن درب ورودی خود رامیساخت، اما در حال حاضر با تولید این شیشه های تزئینی در ابعاد مختلف توسط هنرمندان کاژه می‌توانید در هر اندازه ای به صورت سفارشی از این شیشه ها بهرمند شوید.

سفارش شیشه استین گلس

برای سفارش شیشه استین گلس در ابعاد دلخوا میتوانید با شماره تلفن‌های مندرج در زیر تماس بگیرید.

۰۲۱۸۸۴۹۲۳۱۴ – ۰۹۱۲۱۵۰۹۵۱۶

آدرس سایت کاژه : www.kajeh.com

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