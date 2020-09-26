انهدام باند سارقان مامورنما در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری پلیس، محمد نادربیگی اظهار کرد: در پی چندین فقره سرقت به شیوه اخاذی تحت عنوان مأمور پلیس توسط سرنشینان خودروهای مختلف در سطح شهرستان کرج، بررسی موضوع در دستور کار تیم ویژه‌ای از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با انجام تحقیقات برای کارآگاهان محرز شد که سارقان پس از متوقف کردن خودروهای مال‌باختگان، خود را مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی و پس از بازرسی بدنی به بهانه اینکه به کارت بانکی آنها پول خرید و فروش مواد مخدر واریز شده کارت عابر آنها را به همراه رمز گرفته و بلافاصله متواری می‌شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه سارقان پس از دریافت کارت‌های بانکی مال‌باختگان، بلافاصله وجوه آنها را خالی کرده و با آن، طلا و ارز خریداری می‌کردند، تصریح کرد: در ادامه کارآگاهان با تلاش‌های شبانه‌روزی و انجام اقدامات پلیسی همه سارقان شرکت‌کننده در سرقت را شناسایی کرده و با مراجعه به مخفیگاهشان، نامبردگان را حین استعمال مواد مخدر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد زیادی کارت عابر بانک و طلاجات کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در ابتدا منکر انجام هرگونه اخاذی و سرقت بودند، اما با مشاهده مستندات مأموران به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۷۰ فقره سرقت به شیوه اخاذی با جعل عنوان مأمور پلیس اقرار کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با بیان اینکه با تلاش کارآگاهان همه مال‌باختگان پرونده شناسایی شده‌اند، متذکر شد: پس از تکمیل پرونده سارقان برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.