نیازمند تبیین فلسفه مقاومت و دستاوردهای دفاع مقدس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی صبح شنبه در ویژه برنامه «ایستاده در سنگر» با اشاره به شکل‌گیری انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت‌های بسیج، اظهار کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند تا با فضاسازی رسانه‌ای حضور و نقش بسیج در دفاع مقدس را تحت الشعاع قرار دهد.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس وظیفه همگان است، افزود: امروز نیازمند تبیین و فلسفه مقاومت و تشریح دستاوردهای این حماسه هشت ساله برای جامعه به ویژه جوانان هستیم.

مسئول بسیج فرهنگیان استان گیلان در ادامه به چیستی و چرایی آغاز جنگ تحمیلی نیز اشاره و بیان کرد: بازخوانی سطوح مختلف ارتباط میان کشورها، نقش نظام‌های بین‌المللی، دیدگاه‌های فردی و گروهی تصمیم‌گیرندگان حزب بعث و مسائل اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور عراق از علت‌های تجاوز صدام به ایران اسلامی است.

وی با مقایسه شرایط امروز جامعه با روزهای دفاع‌مقدس، تأکید کرد: نیازمند خوداتکایی، همدلی و تکیه بر توان جوانان و نوجوانان هستیم.

حبیبی با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف لازم است در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم، ادامه داد: باید به ارتقای همه جانبه جایگاه ایران اسلامی توجه ویژه داشته باشیم.