به گزارش خبرنگار مهر، بحث جنجالی قرارداد هم زمان دو آزادکار تیم منحل شده دریاچه ارومیه با تیم های استقلال و هیات کشتی قائمشهر، سرانجام صبح امروز با اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی خاتمه یافت. هر چند کمیته انضباطی آب پاکی را روی دست تیم قائمشهر ریخت و رای به سود استقلال تهران صادر کرد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا شاکی مازنی این پرونده، تهدید خود مبنی بر انصراف از لیگ را عملی خواهد کرد یا خیر؟

به هر حال اگر تیم هیات کشتی قائمشهر از رای کمیته انضباطی فدراسیون کشتی تمکین کند و بپذیرد که دو آزادکار این تیم، متعلق به تیم استقلال هستند که همه چیز به خیر و خوشی به پایان می رسد. اما اگر اینچنین نشد و قائمشهری در اعتراض به رای کمیته انضباطی از لیگ کشتی کنار بکشند، بحران جدیدی دامن کمیته لیگ را خواهد گرفت.

انصراف قائمشهری ها از لیگ به معنای بر هم خوردن گروه بندی لیگ کشتی آزاد، پیش از آغاز مسابقات است، چراکه هم اکنون تنها ۶ تیم در دو گروه قرار دارند و باید از روز ۱۰ مهرماه به مصاف هم بروند. در نتیجه اگر تیم هیات کشتی قائمشهر از لیگ کنار بکشد، گروه بندی مسابقات نیز به هم خورده و مشکل تازه ای برای کمیته لیگ بوجود می آید.

بر این اساس اهالی کشتی فعلا منتظر واکنش مسئولان تیم هیات کشتی قائمشهر به حکم کمیته انضباطی هستند تا بدین ترتیب تکلیف آغاز لیگ تا پایان هفته جاری هم مشخص شود.