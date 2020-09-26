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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۳

داوران بخش پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

داوران بخش پژوهش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

هیات داوران بخش پژوهش بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، شیرین بزرگمهر، کامران سپهران و آزاده گنجه به عنوان هیات داوران بخش پژوهش (جایزه استاد ناظرزاده کرمانی) بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران انتخاب و آثار بخش پژوهش در این دوره از جشنواره را بررسی خواهند کرد.

مژگان خالقی در روزهای آغازین جشنواره به عنوان معاون پژوهش و آموزش این دوره منصوب شده بود.

بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی به دبیری مجتبی جدی از آبان ماه ۹۹ با بخش پژوهش (جایزه استاد ناظرزاده کرمانی)، نمایشنامه نویسی (جایزه اکبر رادی)، ترجمه، ماکت صحنه، عکس، پوستر، کارگاه ها و درس گفتارها کار خود را آغاز می‌کند.

کد مطلب 5032899
آروین موذن زاده

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