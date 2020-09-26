به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این هواپیما که ACCEL نام دارد، تک‌نفره بوده و مجهز به سه موتور الکتریکی ۷۵۰ آر است. قدرت هر یک از این موتورها به ۵۰۰ اسب بخار می‌رسد.

تأمین انرژی مورد نیاز این سه موتور با استفاده از یک بسته باتری متشکل از ۶۰۰۰ سلول باتری صورت می‌گیرد. این هواپیمای برقی با هر بار شارژ قادر به پیمودن مسیری ۳۲۰ کیلومتری است.

حداکثر سرعت این هواپیمای برقی توسط شرکت رولزرویس ۴۸۰ کیلومتر در ساعت اعلام شده است. برای رسیدن به این سرعت پروانه‌های هواپیمای یادشده باید با سرعت ۲۴۰۰ دور در دقیقه حرکت کنند که این مهم در آزمایش زمینی موتور این هواپیما محقق شده است.

انتظار می‌رود اولین پرواز آزمایشی این هواپیما در اواخر سال جاری میلادی انجام شود. در عین حال پرواز این هواپیما برای ثبت رکورد نیز در سال آینده میلادی انجام می‌شود.