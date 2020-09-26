افزون بر ۵۵۸ هزار تن کالا از سیستان و بلوچستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، تیمور باقری با بیان اینکه توجه به مسائل اقتصادی و رونق تجارت در پایانه‌های مرزی علاوه بر افزایش مبادلات اجتماعی و فرهنگی سبب توسعه صادرات و در نتیجه فعال شدن واحدهای تولیدی در سال جهش تولید می‌شود، اظهار داشت: از مجموع صادرات این مدت ۳۵۶ هزار و ۷۴۶ تن به پایانه مرزی میلک و ۲۰۲ هزار و ۳۹ تن به بازارچه مرزی میرجاوه اختصاص دارد.

وی ادامه داد: مواد غذایی، مصالح ساختمانی، گاز مایع و مواد سوختی عمده کالاهای صادراتی سیستان و بلوچستان در ۶ ماه سال جاری را تشکیل می‌دهند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان میزان ترانزیت و واردات انتقال یافته بوسیله ناوگان زمینی از طریق پایانه‌های مرزی میرجاوه و میلک را در این مدت به ترتیب ۲۵۹ هزار و ۷۷۸ تن و ۳۴ هزار و ۸۶۷ تن کالا عنوان کرد.

باقری بیان کرد: همچنین ۹۶ هزار و ۴۹۱ نفر مسافر در این مدت از پایانه‌های مرزی میلک و میرجاوه استان تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به شیوع ویروس کرونا کاهش قابل ملاحظه داشته است.

وی با بیان اینکه پایانه‌های مرزی سیستان و بلوچستان از پتانسیل بالایی در زمینه اقتصاد مقاومتی برخوردارند، گفت: عملیات توسعه محوطه پایانه مرزی میلک به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت تخلیه و بارگیری کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی در مرز این استان و کشور افغانستان و طرح توسعه سالن مسافری پایانه مرزی میرجاوه با هدف تسهیل و سرعت بخشی به جابجایی و تردد مسافران، ترانزیت و حمل و نقل بین المللی کالا توسط این اداره کل در حال انجام است.