توان تولید روزانه ۱۸۰ هزار ماسک در جهرم

بهنام اتحاد در حاشیه بازدید مسئولان شهرستان جهرم از واحد تولیدی ماسک در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حمایتها صورت گرفته خوشبختانه ظرفیت خوبی در شهرستان جهرم برای تولید ماسک فراهم شده و اکنون واحدهای تولید ماسک در جهرم علاوه بر اینکه شهرستان را پوشش میدهند به شهرستانهای اطراف هم ارسال میکنند.
وی افزود: از امروز قیمت عمده ماسک ۳ لایه استاندارد ۱,۱۰۰ تومان است و قیمت برای مصرف کننده در داروخانه ۱,۳۰۰ تومان است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم با بیان اینکه قیمت بالاتر از ۱,۳۰۰ تومان گرانفروشی محسوب میشود، تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شماره ۱۲۴ گزارش دهند.
اتحاد بیان کرد: ادارات، ارگانها و افرادی که متقاضی تعداد بالا باشند به هر میزان و تعدادی که نیازمند ماسک باشد برای دریافت حواله با قیمت عمده به اداره صمت مراجعه کنند.
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