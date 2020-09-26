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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

رئیس صمت جهرم خبرداد

توان تولید روزانه ۱۸۰ هزار ماسک در جهرم

توان تولید روزانه ۱۸۰ هزار ماسک در جهرم

جهرم - رئیس صمت جهرم با بیان اینکه روزانه توان تولید ۱۸۰ هزار ماسک در جهرم داریم، گفت: فروش ماسک در داروخانه بیشتر از قیمت ۱۳۰۰ تومان گران فروشی محسوب می‌شود.

بهنام اتحاد در حاشیه بازدید مسئولان شهرستان جهرم از واحد تولیدی ماسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به حمایت‌ها صورت گرفته خوشبختانه ظرفیت خوبی در شهرستان جهرم برای تولید ماسک فراهم شده و اکنون واحدهای تولید ماسک در جهرم علاوه بر اینکه شهرستان را پوشش می‌دهند به شهرستان‌های اطراف هم ارسال می‌کنند.

وی افزود: از امروز قیمت عمده ماسک ۳ لایه استاندارد ۱,۱۰۰ تومان است و قیمت برای مصرف کننده در داروخانه ۱,۳۰۰ تومان است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم با بیان اینکه قیمت بالاتر از ۱,۳۰۰ تومان گران‌فروشی محسوب می‌شود، تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شماره ۱۲۴ گزارش دهند.

اتحاد بیان کرد: ادارات، ارگان‌ها و افرادی که متقاضی تعداد بالا باشند به هر میزان و تعدادی که نیازمند ماسک باشد برای دریافت حواله با قیمت عمده به اداره صمت مراجعه کنند.

کد مطلب 5032932

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