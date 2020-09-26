لیگ سرعت اسکیت آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پایانی لیگ اسکیت پسران استان با شرکت ۹ تیم و ۶۵ ورزشکار از سطح استان امروز در پیست یادگار امام تبریز برگزار شد.

دبیر هیأت اسکیت استان، در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مرحله سوم اسکیت سرعت لیگ استان که ادامه مسابقات سال ۹۸ بوده و به علت شیوع بیماری کرونا، از سال گذشته به حالت تعلیق درآمده بود، امروز در بخش پسران و روز پیش در بخش دختران به برگزار شد.

پریسا خاتون آبادی ادامه داد: در مجموع تعداد ۲۵۰ ورزشکار در دو بخش پسران و دختران در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند و در سبک‌های متفاوت رقابت کردند و این در حالی است که امسال تعداد ورزشکاران حاضر در این رقابت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با با بیان اینکه امیدواریم تعداد ورزشکاران در هر دوره افزایش یابد تا ورزشکاران بیشتری جهت اعزام به مسابقات کشوری داشته باشیم، افزود: در این دور از رقابت‌ها، شش شهرستان حضور داشتند که متأسفانه به علت مسئله شیوع ویروس کرونا اسکیت بازان زیادی موفق به حضور در مسابقات نشدند.

گفتنی است در مسابقات فوق در جهت پیشگیری از خطر ابتلاء به کرونا اعلام شد تا اعضای خانواده ورزشکاران حتی الامکان از حضور در پیست امتناع کنند و مسابقات به صورت انفرادی در پیست رو باز دوچرخه سواری برگزار شد.

نفرات برتر رده‌های سنی مسابقات به شرح زیر است:

متولدین ۱۳۸۳، امیر حسین آقایی

متولدین ۱۳۸۵، عطا محمدی

متولدین ۱۳۸۷، هادی مولایی

متولدین ۱۳۸۴، محمد امین عباسیان

متولدین ۱۳۸۶، آرمین قورخماز

متولدین ۱۳۸۸، طاها شجاعی

متولدین ۱۳۸۹، امیر محمد برکاتی

متولدین ۱۳۹۰، صدرا عیوق زاده

متولدین ۱۳۹۱، علیرضا پاسدار

متولدین ۱۳۹۲ و ۹۳، امیر محمد محمدزاده

نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت ایران معرفی خواهند شد.