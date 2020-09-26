به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به پاس بزرگداشت نام و یاد آیت الله تسخیری (ره)، همزمان با آئین چهلمین روز ارتحال وی، نشست بین‌المللی با حضور شخصیت‌ها و اندیشمندانی از جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام (به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس)، تحت عنوان «بررسی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های حضرت آیت الله تسخیری"رضوان الله علیه»، در محورهای ولایتمداری و انقلابی گری، مجاهدت و خستگی ناپذیری، اخلاق و معنویت، وحدت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی، ارتباطات اسلامی و دیپلماسی فرهنگی و علم و اندیشه برگزار می‌کند.

این مراسم در روزسه شنبه، هشتم مهرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سالن اجتماعات حوزه ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.